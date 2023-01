Prevarila muža, ostala trudna, sada ima samo ovaj problem!

Tridesetsedmogodišnja žena rešila je da ispriča detalje svoje ljubavne drame i olakša sebi dušu. Ono na šta možda nije računala prilikom svoje intimne ispovesti, jesu brojne osude javnosti. Srećom, najkontroverznije detalje iz svog braka podelila je anonimno, a detalje iz jednog ljubavnog trougla prenosimo u celosti.

Ljubavnik mi je spasio brak. Imam 37 godina, 3 sina, muža i ljubavnika. Pre 5 godina moja mama mi je predložila da sebi nađem nešto sa strane da se malo opustim, jer sam tih dana bila baš pod stresom. Muž mi je terenski radnik, po 6 meseci ne dolazi iz Rusije, ganja karijeru, novac, želi kuće, vikendice, stanove i ja sam mu bila na nekom 10. mestu u životu.

Jednostavno, sa 32 godine koliko sam tad imala bilo je očigledno da mi fali da me neko svakodnevno zadovoljava, čini srećnom, što je moja mama i primetila. Uvek sam izgledala top i nije mi dugo trebalo da nađem sebi pravi komad piletine. Ja 32, a on 24 godine, košarkaš, uh, kako me je usrećio, pretvorio me u sasvim drugu osobu, srećnu i ispunjenu.

Ovo ispunjenu shvatite bukvalno, bili smo neoprezni i ostala sam trudna. Neviđen problem jer muža tada kući nije bilo 4 meseca, razmišljala sam da abortiram, ali sam se plašila. Kada je on došao iz Rusije bila sam u drugom mesecu trudnoće, noćima nisam spavala, nisam znala šta da radim, a onda je moja mama rekla da prikrivam trudnoću iduća dva meseca koliko je moj muž trebao da bude kod kuće.

Tako smo i uradile, kada je postalo očigledno da sam trudna sakrivala sam se kod mame u kući, a na moju sreću, Bog ima milosti, rodila sam skoro 15 dana sa zakašnjenjem i to skroz zdravo dete. Naravno, mama me porodila, a nakon nekih 20 dana otišle smo i da upišemo mog sina u knjigu rođenih.

Čim je čuo, muž je došao iz Rusije, to nam je bio treći sin i toliko je bio srećan da mi je kupio ogrlicu, narukvicu, prsten i minđuše od čistog zlata, 2.500 evra vrednosti. Nije ništa primetio, a realno i teško je bilo primetiti, 20-ak dana razlIke, beba, pa beba, jedino se plašim jer moj ljubavnik, otac tog mog trećeg sina, ima preko 2 metra, a moj muž je tek 1,78, nadam se da neće baš mnogo izrasti, sad me to jedino muči.

Sada 5 godina nakon toga kada razmislim mislim da mi je ljubavnik sa kojim sam i dan danas spasio brak, u njemu sam dobila kao neki ventil za sve moje probleme i da nisam poslušala mamu i da nisam ušla u ovaj način života sigurno bih se razvela od mog muža i pitanje je kako bi klinci reagovali na sve to.

