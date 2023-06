Priznanje bračne savetnice: „Ovih 6 stvari nikada ne bih rekla svom suprugu“

Spavate nekoliko sati, posao vas izluđuje, a kada se napokon vratite kući, spotičete se o cipele koje je vaš suprug ostavio u hodniku, iste one za koje ga već nedelju dana molite da ih skloni. Zvuči poznato?

S tim se susrela i Šanel Dukan, sertifikovana planerka života i koosnivač Healthy Minds NYC, kao i bračna i porodična savetnica. Takođe je autorka knjige Life Starts Now: How to Create the Life You’ve Been Waiting For.

Udata je i ima malog sina i zna da nije uvek lako fokusirati se na širu sliku braka kada dođu stresni trenuci.

Evo šta savetuje kada su u pitanju odnosi u braku ili vezi i šta nikako ona ne bi rekla svome suprugu, prenosi Zadovoljna.hr.

1. Nikada ne pereš sudove

Tajna kako naterati svog supružnika da uradi ono što želite je izbegavanje reči ‘uvek’ ili ‘nikada’. Te reči deluju generalizovano i odbacuju svaki napor koji je druga osoba uložila. Umesto toga, izgovorite rečenice koje će pokazati kako se vi osećate i što biste želeli. Na primer: Voljela bih da mi više pomažeš s pranjem suđa. Tako se on neće osećati napadnuto, nego se usmerujte i na ponašanje koje se nadate da vidite.

2. Lenj si

Čim se moj muž vrati kući s posla, baci svoju radnu odeću pored ulaznih vrata. Izluđuje me gledanje odbačenih cipela i košulja kako se gomilaju po dnevnoj sobi. Iako sam ga hiljadu puta zamolila da pokupi svoju prljavu odjeću, pazim da njegovu naviku nikada ne pripišem karakternoj mani. Kada negativno procjenjujemo partnerov karakter izvan trenutnih pogrešaka, ulazimo u opasnu zonu prezira.

3. Ti si kriv za sve

Kada vremena postanu teška ili kada se osećamo loše, lako je poželeti prebaciti krivicu. Ali ozdravljenje odnosa počinje kada preuzmemo odgovornost za bilo koji deo, veliki ili mali, kojim smo lično doprineli problemu. Recimo, kasnili ste, zbog čega je on požurio, a kasnije i zaboravio karte za koncert. Kada nismo voljni da priznamo da druga osoba nije u potpunosti odgovorna za sukob, kočimo pomirenje.

4. Možda bi trebalo da se razvedemo

Brak može biti izazovan i ima dana kada se više čini kao posao nego zadovoljstvo. Ali koliko god teško bilo, pazim da nikad ne spomenem reč razvod. Onog dana kad smo rekli ‘da’, obvezali smo se da ćemo prebroditi svaku oluju zajedno. Korišćenje reči ‘razvod’ stvara pukotinu u sigurnim temeljima našeg braka. Moj muž mora znati da ću ga izabrati i kada stvari nisu ružičaste i da ćemo se zajedno boriti za budućnost.

5. Pa, glupo je što se tako osećaš

Najveći dar koji možemo dati drugom ljudskom biću je dar empatije. To je kada izađemo iz sopstvenih sebičnih odgovora ili potreba i pokušamo da razumemo šta bi moglo uzrokovati da se neko drugi oseća onako kako se oseća. Nikada ne želim da se emocije mog muža odbace. Čak i kad se ne slažem s njegovim osećanjima, pokušavam da poštujem odakle dolaze i svoju frustraciju pretvorim u znatiželju da shvatim kako mogu ostati u našem timu.

6. Ja više zarađujem, pa je moja karijera važnija

Vrednost pojedinca nije vezana uz profesiju ili prihod. Lako je osetiti da onaj ko kući donese najveću platu ima najveći uticaj. Međutim, postoji mnogo načina da doprinesete domaćinstvu. Moj suprug i ja znamo da svako od nas ima jedinstvenu svrhu. Poštujemo oba naša doprinosa našem životnom stilu i zajednički ulažemo u naše individualne ambicije, bez obzira na novčani doprinos za svaki. Na taj smo način jedno drugome vrednost u postizanju životnih ciljeva, a ne suparnici.

