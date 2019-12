Prljave ženske maštarije: 7 mesta na kojima dame sanjaju da vode ljubav

Kada je reč o seksualnim maštarijama, kad zamišljate vrele scenarije u kojima vas obuzima strast daleko od vaše (već dosadne?) spavaće sobe, onda kreveta nema na vidiku. To svakako nije mesto na kojem ćete doživeti nezaboravno uzbudljiv seks. Zapravo, mesta o kojima žene maštaju nemaju baš ništa zajedničko sa udobnošću jednog dušeka.

Prema istraživanju koje je proveo Sleep Cupid na 3.000 žena (stranica koja se bavi ocenjivanjem kvaliteta dušeka!) pokazalo je 7 mesta o na kojima bi najradije vodile ljubav.

1. Na stepenicama

Istraživanje je tako otkrilo da je lepšem polu najprivlačnije mesto za vođenje ljubavi – stepenište. Zašto? Nismo sigurni. Zbog uzbuđenja da mogu biti uhvaćene? Zbog opasnosti da padnu?

2. Na plaži

Drugo najvrelije mesto za vođenje ljubavi je plaža, što je totalni kliše, ali i totalno razumljivo. Seks na plaži je poput letnjeg koktela punog voća, osvežava, zabavan je i vrlo zadovoljavajući.

3. Na nekom događanju

Broj tri je „neki veliki događaj“ – rođendan, venčanje, koncert, kancelarijska zabava. Sezona proslava je pred nama, pa dame ovu maštariju vrlo lako mogu da ostvare.

4. U avionu

Čest motiv u filmovima. Prvo se ona iskrade do WC-a, pa nekoliko minuta kasnije i on. Šta je uzbudljivo? Pa, reći če oni koji su to probali 10.000 metara ste iznad zemlje što je uzbudljivo samo po sebi. Avion može početi da pada, a vama će zadnja stvar koju ste u životu uradili biti seks u majušnom toaletu. Osim toga i stjuardese i pola kabine znaju šta radite unutra.

5. U garaži

Među svim onim alatkama i masnim mrljama od ulja – prilično nevaljalo. On je zgodni nabildovani automehaničar koji ispod kombinezona ne nosi ništa, a ona je došla da joj proveri svećice na autu…Zvuči primemljivo.

6. U bašti

OK, ovo je prvi „kućni“ seks, ali bi se ipak pomerili iz kuće. Jedne tople letnje večeri dok ispruženi na ležaljkama opušteno ćaskate uz čašu vina, stvari mogu postati sve vrelije.

7. U kancelariji

Kada je pored vas svakodnevno zgodni kolega, nema šanse da vam u nekom trenuku na pamet ne padne kako bi izgledao vaš seks na stolu u kancelariji.