Proverite: 4 jasna znaka da ste mu se dopale nakon prvog sastanka

Kada prvi put izađemo sa osobom koja nam se sviđa, svi želimo da ostavimo najbolji utisak. Međutim, ponekad nismo sigurni šta ta osobi misli o nama i da li postoje šanse za ostvarenje veze sa njom.

Ipak, postoje neki znakovi na osnovu kojih možete da procenite da li ste na pravom putu i da li ćete već uskoro zakazati sledeći sastanak.

Muškarci, ali i žene, često nesvesno rade neke stvari kako bi privukli osobu suprotnog pola i kako bi se pokazali u najboljem svetlu. Neke od njih zaista mogu da budu simpatične, ali mogu i da otkriju namere te osobe.

Previše se trudi da ostavi dobar utisak

Ako se zaista dopadate osobi sa kojom ste izašli, ona će se najverovatnije previše truditi da izgleda kao prava osoba za vas. U tim momentima obično nam se roje misli u glavi i ne možemo da ih potpuno kontrolišemo.

Vrlo često obraćamo pažnju na to da li smo možda nešto pogrešno rekli ili uradili. Ako je to slučaj sa muškarcem sa kojim ste izašli, može se reći da je vaš sastanak dobro prošao i da će on želeti ponovo da vas vidi.

Imate puno tema za razgovor

Činjenica je da muškarci ne vole kada izađu sa devojkom koja sve vreme ćuti. Problem je u tome što oni u tim trenucima pomisle da nešto pogrešno rade, pa se na sve načine trude da pokrenu bilo kakvu temu za razgovor.

U početku je svakako bitno da imate o čemu da pričate jer su zajednička interesovanja ono što može doprineti tome da se ponovo sastanete.

Takođe, ako ste imali puno tema za razgovor, njemu je sigurno bilo prijatno i zanimljivo pored vas, što je još jedan razlog da verujete u to da ćete ostvariti vezu sa njim.

Naručuje dezert

Ako se niste svideli osobi sa kojom ste izašli, ona će se potruditi da što pre ode. U suprotnom, insistiraće na tome da što više vremena provede sa vama, a naručivanje deserta je dobar izgovor za to. Dok zajedno jedete dezert, imate priliku da ga pitate o njegovim interesovanjima i da ga na taj način još bolje upoznate.

Javlja vam se čim stigne kući

Ako vam se on javlja čim dođe kući, budite sasvim sigurni da ste ga osvojili. Nekad nije loše sačekati da prođe nekoliko sati od prvog spoja kako bi vam se slegli utisci, ali ako vam se on javi i pre toga, to je sasvim sigurno dobar znak.

