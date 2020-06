Proverite da li ste imali seks ili vodili ljubav!

Oseti se!

Kada ste na početku veze ili ta veza traje, ali ne dovoljno dugo da u potpunosti upoznate partnera, onda se javljaju razne sumnje. Jedno pitanje koje sigurno daje nemir svakoj ženi koja teži ozbiljnoj i stabilnoj vezi je i da li on sa vama vodi ljubav ili vas doživljava kao seksualni objekat. Ukoliko je seks dobar u vezi imaćete problem da procenite, koje od ova dva je na snazi, seks ili vođenje ljubavi.

Evo kako ćete to proceniti!

Opuštenost

Možda nije u svakom trenutku savršen, ali njegovo nesavršenstvo ga čini savršenim partnerom za duge staze. Muškarac koji vas istinski voli i koji ne može da zamisli život bez vas, uvek će u vašem prisustvu, ali i u seksu, biti potpuno opušten i spontan. Baš zato što mu se provođenje vremena s vama čini kao najprirodnija stvar na svetu.

Dugotrajni, senzualni poljupci

Muškarci najčešće nisu baš previše za poljupce, osim ukoliko su zaljubljeni, jer ih smatraju izuzetno intimnim činom. Ako vas ljubi nežno i strastveno po celom telu i licu i radi to često, time vam na svoj način pokazuje koliko mu se sviđate i da je potpuno lud za vama.

Osluškivanje vaših želja

Muškarac koji vas iskreno voli trudiće se da vas zadovolji najbolje što može. On će pomno osluškivati šta vam tačno odgovara, šta vam je u seksu i vezi bitno i tokom vođenja ljubavi trudiće se da razvije mnogo veću intimnost od one koju pruža sam seksualni odnos. On će jednako uživati u trenucima koji prethode seksu, u samom seksu, ali i u trenucima nakon njega.

Posvećenost odnosu

Seks je, naravno, jako važan dio svake veze, ali muškarac koji vas iskreno voli pozabavit će se celim ritualom oko seksa. On će posvetiti predigri, maženju i potrudit će se da pre samog čina i vi budete jednako uzbuđeni poput njega. Stavljanje vašeg zadovoljstva na prvo mesto najbolji je pokazatelj njegove ljubavi. Kako u seksu, tako i u ostatku veze.

