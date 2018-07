Proverite vredi li sačuvati ili prekinuti ljubavnu vezu u kojoj ste

Veza i odnosi u vezi su sastavni deo života. Neke osobe su uspešne, a neke manje usapešne u održavanju veze, ali skoro svi su se makar jednom osetili povređeno raskidom.

Osobe koje su više puta doživele raskide i bile povređene treba da razmisle da li je problem u njima i da li su njihova očekivanja prevelika ili jednostavno ne znaju da sačuvaju vezu.

Najčešći elementi koje vode čoveka kroz jednu vezu:

Strast – strastvene emocije utiču mnogo na vezu. One dovode do euforičnih osećanja, ali mogu dovesti i do velike napetosti i tuge. Zbog toga svako treba sam sa sobom da razreši da li želi takvu vrstu strasti i trebalo bi razdvojiti pozitivne od negativnih emocija, kako svojih tako i partnerovih, pa videti koje ih zbližavaju a koje udaljavaju u vezi.

Odgovornost – sačuvati vezu podrazumeva odgovornost. Neodgovorne osobe imaju problema sa održavanjem zdravih odnosa u vezi i često nisu efikasne ni u upravljanju svojim emocijama. Bolje rečeno, neodgovorne osobe obično nisu ni zašta, a naročito ne za vezu.

Podrška – veoma je bitno imati podršku i oslonac partnera u vezi. Ukoliko podrške nema, nema ni napretka u vezi.

Zajednička interesovanja i vrednosti – intenzitet privlačnosti u vezi takođe zavisi i od zajedničkih interesovanja i deljenja istih ili sličnih vrednosti. Ukoliko toga nema, velike su šanse za neuspeh takve veze.

Raskid

Ukoliko navedena četiri elemenata imate u vezi, razlog za prekid ne treba da postoji, ukoliko ne – onda je možda bolje razmisliti o raskidu.

Da raskid ne bi bio bolan ili da bi bio što manje bolan, trebalo bi razmisliti o načinu kako sebe zaštititi.

Neke osnovne stvari oko raskida i posle raskida:

posle raskida prekinite komunikaciju sa bivšom ili bivšim

planirajte što više druženja sa porodicom i prijateljima

više se aktivirajte na poslu ili hobiju koji vas ispunjava i daje vam pozitivan fokus

Suština je bolje izaći iz nezdrave veze nego se mučiti ili sebi i drugoj osobi praviti pakao od života. Razmislite o navedenim stvarima i videćete gde se Vi nalazite u svojoj vezi.