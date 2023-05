Psiholog objasnio kako da u sekundi otkrijete da li vas partner vara (VIDEO)

Čini se da ne postoji ništa gore od toga kada sumnjate da vas partner vara. Bilo da ste u pravu ili ne, život u neizvesnosti i kidanju je vrlo mučan.

Nećemo vam posebno govoriti o tome kako je, samo po sebi, dovoljno loše to što ste izgubili poverenje u voljenu osobu, ali ćemo vam reći da postoji vrlo jednostavan način da „provalite“ da li vas laže.

Samo treba da obratite pažnju na jedan detalj.

Naime, na Tik-Toku je osvanu videu u kome psihlog Danijel Ejkon objašnjava kako da na najlakši način otkrijete da li vas partner vara. Prema njegovim rečima, ovo funkcioniše samo ukoliko partner prethodno nije izgubio poverenje u vas.

A u čemu je stvar?

Naime, u većini slučajeva, tvrdi ovaj psiholog, kada partner počne da se ponaša sumnjivo i ne veruje vam, najverovanije vas vara.

“Dakle, ako ste u vezi sa nekim ko vas optužuje da ga varate ili je zabrinut zbog toga što pričate sa drugim ljudima, iako nema razloga za to, to obično znači da on vara i priča sa drugim ljudima i samo je zabrinut da i vi radite isto”, kaže Danijel u videu. On dodaje da se to u psihologiji zove „projekcija“.

“Ljudi ono što imaju u sebi projektuju na druge ljude”, ističe on.

