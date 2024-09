Psiholog s Harvarda otkrio tajnu: Ovo je magična rečenica koja spašava svaku vezu

Veza ili veza između dvoje ljudi može biti komplikovana. Dr. Frenk Anderson je poznat po svojoj stručnosti u psihologiji odnosa i blisko je sarađivao sa pacijentima u različitim oblastima života, pomažući im da prevaziđu konflikte. Prema njegovom istraživanju, postoji tajna koja može da poboljša komunikaciju između parova.

Potrebno je malo vežbe

Veza može postati komplikovana i krhka tokom vremena, ali uz prave alate može se ojačati i zaštititi. Potrebno je malo vežbe da bi svaki partner shvatio koliko je komunikacija važna za njihovu vezu, ali onda je potrebna samo jedna rečenica da bi odnos bio jak.

Dr. Anderson, psiholog i psihijatar sa Harvarda, otkrio je jednostavnu rečenicu koja ima moć da spase svaku vezu. Jedna od najvećih grešaka koje ljudi prave u odnosima je što ne izražavaju jasno svoja osećanja i potrebe. Često se gomilaju nesporazumi i bes, što dovodi do sukoba i, na kraju, do raskida.

– Mi smo odgovorni za svoje izlečenje i za svoja osećanja. Ako želimo da sačuvamo svoju vezu, moramo da razumemo sopstvene reakcije – objašnjava dr Anderson.

Fraza koju stručnjak preporučuje da izgovorite u mislima kada dođe do svađe je: „Kada emocije postanu intenzivne, one pripadaju meni“.

Šta to zapravo znači? Kada osetite da ste ljuti ili izuzetno uznemireni na svog partnera, to znači da nešto prelazi vaše granice. Nešto vas mnogo muči i moguće je da vaš partner nije kriv ili odgovoran za to kako se osećate u tom trenutku. Određene traume iz detinjstva, na primer, mogu se pokrenuti jednostavnim gestom.

Važno je analizirati razlog

Šta treba da uradite? Vežbajte introspekciju i okrenite se svom unutrašnjem ja. Važno je analizirati razlog zašto vam ova stvar smeta.

– Zašto sam tako ljuta? Pa zašto je bilo važno biti ljut? I kakva je bila korist od toga da me ljutiš? I zašto sam vikala na njega? Šta je radio kada je bio tako užasan?“ su pitanja koja dr Anderson preporučuje za introspekciju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com