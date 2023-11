Psiholozi dali najbolji savet ženama: Ako naletite na pogrešnog muškarca, evo šta treba da uradite

Svaka žena je barem jednom u životu naišla na pogrešnog muškarca, a ono što je najbitnije, jeste da na vreme shvatite da on nije za vas.

To ćete moći da uočite na više načina i tada treba da budete iskreni prema sebi i prekinete taj odnos, savetuje ruska psihološkinja Ina Makarenko.

Ona je objavila pomalo oštar tekst koji je obišao svet, a u kojem se pronašao veliki broj žena i koji govori o muško – ženskim odnosima i pogrešnom shvatanju ljubavi.

Tekst Ine Makarenko prenosimo u celini, a verujemo da će ga razumeti svaka žena koja se barem jednom u životu “zalepila” za pogrešnog muškarca.

“Ovo je na prvom mestu ženska tema: nagovoriš sebe da ti odgovara pogrešan muškarac, a onda pokušavaš da spojiš nespojivo. To je kao da uzmete komad drveta, umotate ga u testo i kažete: “Pokušavam da napravim pitu, ali je fil bezukusan. Testo sam umesila da bude i ređe i gušće i ne vredi. Kako da fil bude ukusan? Gde grešim? Šta radim naopako? Ili ne umem da je napravim?”

Ne radite ništa naopako. Ne kada je reč o ovom čoveku! Jer on nije za vas. Nije vaša druga polovina i to je to, takvi spojevi se dešavaju. Možete da dubite na glavi danima, ali on nikada neće biti vaš. Ipak, sa vama je sve u redu. Pogrešno je jedino mesto na kojem ste. Ako vam sad malo nije dovoljno, možda vam nikada neće biti dovoljno? Želite li da živite u atmosferi u kojoj vam nešto uvek nedostaje, uvek vam nešto fali u tom odnosu? Ako želite onda je to vaš izbor i to je moguće, zašto da ne. Onda ne morate više da pokušavate da uradite nešto kako biste dobili dovoljno. Samo prihvatite i živite sa tim što vam nedostaje. Sami ste tako izabrali.

Mi žene smo dobre u zavaravanju sebe. Prvo idealizujemo muškarca, pa sva topla osećanja i ideje o tome kako bi trebalo da nam bude sa njim, a onda se čudimo kad shvatimo da on uopšte nije takav. Pritom, od samog početka je bilo jasno da on nije takav. Mi smo samo odlučile da se prevarimo i da verujemo da nije takav, da će se vremenom promeniti, dajemo šanse i očekujemo da će nekako sve biti kako treba. A onda ćemo mu dati drugu, treću, i generalno davaćemo mu šanse dok se ne promeni, jer uporno verujemo da će postati drugačiji, da mu samo treba još malo vremena.

Mislim da je rešenje sledeće. Postoje stvari u kojima je lako napraviti kompromis ili nam bar ideja o tome nije tako daleka. Ali, postoje stvari koje se protive našem razumu i u kojima je kompromis nemoguć, koliko god mi to želeli. U stvari – teoretski je moguće napraviti kompromis, ali u praksi za nas je to stvar principa (časti, savesti ili vrednosti), da ipak nije moguće. Iako možete da prevarite sebe, ne možete da prevarite život. Isto je i sa osećanjima. Ako ih nema na početku, zašto bi došla kasnije?

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.