Psiholozi objasnili razliku između zaljubljenosti i ljubavi

Psiholozi su objasnili u čemu se zaljubljivanje razlikuje od ljubavi, zašto ne bi trebalo na veštački način produžavati osećaj zaljubljenosti i kako sačuvati dug i zdrav odnos sa partnerom.

Kako navodi neuropsihološkinja Julija Punjina, važno je shvatiti da su zaljubljenost i ljubav različite stvari.

„Ljubav se smatra osećajem, a zaljubljenost je početni stadijum tog procesa koji može prerasti u ljubav ili se može završiti na tom stadijumu. Odnosno, to je skup raznih emocija, fizioloških i psiholoških reakcija, neka vrsta privremenog euforičnog koktela“, rekla je Punjina.

Prema njenim rečima, zaljubljenost je privremena pojava i to se ne dešava slučajno.

„To je veoma jaka emocionalna i psihofizička ljuljaška, jer je čoveku lepo kada je pored osobe u koju je zaljubljen, ali je i loše kada ona nije pored njega. To je period nestabilne, izmenjene svesti i fiziologije. To stanje ne može dugo da traje. Priroda nije osmislila takav mehanizam, on nije dobar za nas. Za naše zdravlje bi bilo opasno da se dugo nalazimo u tom neizbalansiranom stanju“, pojasnila je doktorka.

Psihološkinja Olga Batujeva je dodala da je period zaljubljenosti karakterističan i po tome što je čovek sklon da idealizuje voljenu osobu.

„Veliku ulogu igraju projekcije jer mi u osobi vidimo ono što nas podseća na to u šta smo mi zaljubljeni kod nas. Onda imamo neku iluziju u glavi i neku našu sliku o partneru. Zatim, sretnemo osobu sličnu ovom opisu i u početku se ne zaljubljujemo u stvarnu osobu, već u tu projekciju“, navela je Batujeva.

To je i razlog što se psiholozi slažu u mišljenju da je mnogo bolje kada se zaljubljenost pretvori u zreliji osećaj. Kada je moguće prihvatiti i voleti osobu onakvom kakva ona jeste, a ne idealnu sliku osobe koja neće odgovarati stvarnosti. Batujeva je istakla i da je moguće održati strast i hemiju u odnosima.

„Strast je kao vatra, ako je ne zapališ ona se neće sama zapaliti. Zato je važno da se organizuju zajedničke večere u prijatnoj atmosferi ili putovanja koja će vam donositi zadovoljstvo i uzbuđenje“, rekla je doktorka.

Važno je da prilikom izgradnje dugih i ozbiljnih odnosa postoji preklapanje interesa, vrednosti i ciljeva. „Kod onih parova kod kojih je cilj ostvaren i nije napravljen nov, ljudi počinju da žive odvojeno ili žive kao da su komšije“, navela je psihološkinja. Najvažnije pravilo za srećne odnose je kvalitetan razgovor i sposobnost partnera da čuju jedan drugog.

„Nema potrebe da neko naslućuje šta osoba pored njega želi. O tome treba razgovarati sa partnerom, a ne fantazirati i umišljati. Potrebo je prihvatiti osobu sa svim njenim manama i vrlinama, razjašnjavati sve nesuglasice i dogovarati se o svemu“, zaključila je doktorka.

