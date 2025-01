Psiholozi otkrivaju da parovi sa najdubljom vezom uvek rade ove stvari

Najdublje povezani parovi uvek rade ove 3 stvari – pokušajte ih, makar samo na mesec ili dva, i gledajte kako vaš ljubavni život ponovo počinje da jača.

1. Planirajte nedeljne sastanke

Lako je da se uhvatite u gužvu svakodnevnog života kada ste u vezi, pa planirajte redovne sastanke. Sedmični izlasci mogu imati značajne koristi za vašu vezu, promovišući jače veze, bolju komunikaciju, viši nivo zadovoljstva u vezi i poboljšanu seksualnu intimnost. Ovo je posebno tačno kada parovi redovno odvajaju vreme da se istinski fokusiraju jedno na drugo, smanjujući smetnje koje inače nastaju u njihovom svakodnevnom životu. Studija iz 2021. pokazala je da parovi koji redovno izlaze izjavljuju veću bračnu sreću i stabilnost od onih koji to ne čine.

Ako ne odvojite vreme da se fokusirate jedno na drugo, rizikujete da izgubite iskru koja vas je spojila. Od večere i filma do putovanja po gradu, vreme „samo vas dvoje“ će sigurno nastaviti da jača vašu ljubav i raspiruje vatru romantike u vašoj vezi.

2. Vežbajte igranje uloga

Zakažite ovo jednom mesečno. Ako je jednom od vas dojadilo da skupljate za drugim, dok je drugom dosadilo da uvek mora da pere sudove, vremenom se može razviti ogorčenost. Vratite se na pravi put tako što ćete odvojiti jedan dan u mesecu za zamenu uloga. Bilo da to radite kao iznenađenje ili zato što ste to planirali zajedno, to može ulepšati jedan drugom dan i pomoći vam da bolje razumete jedni druge i trud koji ulažete u ove poslove.

3. Flertujte i putem poruka

Zakažite ga najmanje jednom dnevno. Bez obzira koliko ste zauzeti na poslu, uvek ima nekoliko sekundi da zastanete i pošaljete poruku svojoj voljenoj osobi. Kada se pravilno koristi, intimno slanje poruka može imati nekoliko pozitivnih efekata na odnose: može da podstakne osećaj povezanosti, poveća emocionalnu intimnost i pruži sredstvo za izražavanje naklonosti, naročito za parove koji se ne viđaju svaki dan. Budite originalni i koketni. Međutim, studija iz 2021. pokazala je da su priroda poruka i kontekst odnosa ključni faktori koje treba uzeti u obzir.

(YourTango)

