Psihoterapeut: Kad odrastemo treba nam „zrela ljubav“, a nju čine dve komponente (video)

„Zrela ljubav je voleti neku osobu tako da se ona razvija, tako da je ne kočimo – da se nekako uzajamno uzima i daje i podstiče na razvoj. Sve što nema te dve komponente nije zrela ljubav. Ljudi svašta zovu – ljubav“, rekao je u Danu uživo Nebojša Jovanović, psihoterapeut i osnivač OLI centra. Učenje ljubavi je veliki, možda najvažniji posao u životu, dodao je.

„OLI je skraćenica od – otkrivanje lične istine otklanjanjem lažnih informacija. Ideja je da u našoj glavi ima puno lažnih infoirmacija, koje nam serviraju od malih nogu. Te lažne informacije su kao neki virusi kad vam uđu u sistem, kad na osnovu njih tumačite stvarnost, pa i ljubav pa i da li vas neko voli ili ne voli… Onda, naravno da izađe pogrešno tumačenje i pogrešno ponašanje, kad imate virus u glavi“, kaže Jovanović.

Navodi da 40 godina sluša ljubavne probleme, „brljotine ljudske u ljubavnom životu“, jer ljudi uglavnom dolaze zbog problema u ljubavi, zbog problema na poslu ili, kako je istakao, zbog problema sa sobom zato što imaju problema u ljubavi ili na poslu. „A kad razlučite malo i te poslovne probleme, i oni se na kraju svedu na te ljubavne probleme. I prosto teško mi je da shvatim zašto mi nemamo obrazovanje za ljubav… Imamo fizičko, a nemamo ljubavno… Da sam na vlasti, ako jednog dana dođem, to ću uvesti u osnovnu školu kao obavezno“, našalio se gost Dana uživo.

Psihoterapeut kaže da kad misli na ljubav ne misli samo na partnerske odnose, već na odnose roditelj-dete, prijateljske…

U šta god da se investiramo, treba da se investiramo zrelo.

Svi se rađamo i odmah učimo da volimo, ali kad odrastemo treba da volimo zrelo, navodi Jovanović. „Šta znači zrelo voleti – to znači voleti neku osobu na takav način da se ona, kao posledica te naše ljubavi, razvija, a ne da je posedujemo, kočimo i da taj odnos bude uzajaman, ravnopravan. Da se nekako uzajamno uzima i daje i podstiče na razvoj. Sve što nema te dve komponente nije zrela ljubav. Ljudi svašta zovu ljubav“, navodi psihoterapeut.

Ističe da ljubav nije samo osećanje i da nije to nešto „što nam se desi i onda nam je lepo i tu ništa ne treba da se radi“, ističući da je to velika zabluda . „Učenje ljubavi je veliki, životni, možda najvažniji posao u životu, za koji ne postoje škole. E sada, OLI metod je škola koja uči terapeute da se bave time, a terapeuti treba da nauče svoje klijente kako da zrelo vole i rade. Ja sam došao do toga da je ljubav jedan složeni softver, koji ima osam manjih softvera, i ne možemo popravljati taj veliki, to složeno, ako ne popravimo te delove, te manje sposobnosti za obradu emocija iz koje se ljubav sastoji. I to je ključna odlika ovog metoda“, naglasio je.

On je naveo da se kroz ovu metodu prepoznaju kad te sposobnosti ne rade kako treba i kojim tehnikama se svaka od njih može popravljati.

Kako jedan od tih osam softvera on navodi ono što sam zove „lepak psihe“. Kad se čovek zaljubi, on je „odlepio, pukao, prsao“, što se kaže domaćim jezikom, navodi gost N1 i pita – a od čega je odlepio? „Odlepio je od realnosti, vidi samo jednu stranu medalje. A šta se posle desi, kad uvidi drugu stranu – on se razočara. A ko može da se razočara – samo onaj ko se očarao… Vi ne vidite celu osobu, kako možete voleti pola osobe, jel… Da biste zrelo voleli morate poznavati osobu onakvu kakva jeste, pa da se vežete za nju onakvu kakva jeste, a ne da je idealizujete, izmišljate, zamišljate… Što bi rekao Rakić „ja u tebi volim sebe sama“, zamišljenu projekciju…“

Za to treba, kaže, i strpljenja. Neki ljudi su skloni, to je mehanizam koji zovemo „cepanje“, da tako odlepljuju, pa kad se se razočaraju, odlepe za drugim, pa za trećim i tako serijski, navodi. On kaže da takvi ljudi ne uče ništa iz toga, ali posledice toga su da je njihov ljubavni život isti takav – odlepljen je.

I to se ne pokazuje samo u partnerskim odnosima, već u mnogim stvarima, mnoge biznismene sam lečio od „posla stoleća“ zbog koga su pukli, naveo je.

„Ne mora to da bude osoba, u šta god da se investiramo, treba da se investiramo zrelo, tj, da to u šta se investiramo sagledamo kao celinu“, istakao je Jovanović.

(Jelena Petrović, N1)