Psihoterapeut otkriva zašto muškarci beže od braka glavom bez obzira

Mnoge žene se pitaju na koji način „omekšati“ večitog neženju, a u nastavku saznajte šta se zapravo krije iza odluke jednog muškarca da se nikada ne oženi.

O „večitim neženjama“ često se polemiše. Da li je to životni izbor, splet okolnosti ili se iza toga krije nešto sasvim treće, otkriva britanski psihoterapeut i stručnjak za odnosee Lusej Beresford. Leonado Di Kaprio i Džejmi Foks su samo neke od poznatih faca koje se nikada nisu odlučile za brak.

Postoji više razloga zašto muškarac beži od ozbiljne veze, od osećaja samoprezira do nespremnosti na kompromis u ljubavnoj vezi. Iako večite neženje deluju samouvereno, psihoterapeut tvrdi da je istina potpuno drugačija. Prema njegovim rečima, oni osećaju veliku količinu krivice, koja svaku vezu sprečava na dalji, odnosno viši korak.

„Neženja srednjih godina više liči na gospođicu Havišam. Zaključan je u svetu prividne slobode u kojem se sve može dogoditi: spontana putovanja u inostranstvo, seks za jednu noć i slično, ali gde ne postoje smislene posledice niti ponašanja koja uključuju dugotrajnu odgovornost“, objašnjava.

„Gospođica Havišam je ostavljena pred oltarom, pa je ostatak svojih godina proživela kao usedelica, odevena u svoju venčanicu, sa spremnom svadbenom trpezom i ukrasima koji su od stajanja već izbledili. To je svakako oblik tuge, ali to je čin vrhunske samosabotaže vođen najdubljim strahom. Strahom od budućnosti“, objašnjava psihoterapeut i dodaje:

„Neženja u srednjoj dobi zarobljen je u strahu. Strahu da neće biti odličan muž ili tata ili partner. Strahu da dugoročno neće biti dovoljno smešan. Strahu da neće biti dovoljan“, kaže.

Objasnio je da, kako je neženja u srednjim godinama već dugo sam i s vremenom njihova odluka da se ne vezuju postaje sve jača. Previše se plaše da priznaju da su možda pogrešili što su izbegavali dugoročne romantične veze.

„Mogu se pretvarati da im je život zabavan i pun slobode. Uostalom, treba svima pokazati kako je to za njih bio dobar, pravi, izbor. Ipak, neizgovorena i rastuća spoznaja da su napravili veliku životnu grešku dovešće do učvršćivanja stavova. Oni će u velikom broju slučajeva nastaviti samački život i postatće još odlučniji u tome da kako je bilo bude i dalje, ali će i sve više spoznavati da to može dovesti samo do usamljene i razočaravajuće starosti“, objašnjava psihoterapeut.

