Put do fantastičnog orgazma: Isprobajte ovaj jednostavan trik

Stenjanje je znak da se u krevetu sve odvija baš kako treba, vlada zadovoljstvo i užitak te da partneri vode jedno drugo do vrhunca. To je najčešće nehotična reakcije do koje dolazi tokom seksa, iako postoje pojedinci koji to stenjanje namerno malo više naglase kako bi užitak bio još snažniji. U tome nema ništa loše, smatra dr. sc. Laurie Mintz, autorica knjige ‘Becoming Cliterate’.

“Jedno istraživanje je pokazalo da što dublje proživljavate seksualno iskustvo, zvukovi koje tada proizvodite mogu biti manje potisnuti. Vaše vlastito stenjanje tako služi jačanju vlastitog uzbuđenja. Dobar seks deluje kao oslobađanje, a glasno stenjanje je deo tog procesa i ono vam omogućava potpuno uranjanje u zadovoljstvo”, pojasnila je.

“Kada žena stenje tokom vođenja ljubavi, grlo se otvara, disanje se usporava, a mišići na dnu karlice se opuštaju. To zna dovesti do zapanjujućeg orgazma”, dodala je Laura Mintz. Ipak, postoje ljudi koji nisu glasni tokom seksa, tihi su i ne proizvode glasne uzdahe i stenjanje – i to je sasvim u redu.

“Glasni zvukovi pomažu nekim ljudima da se uzbude i dožive zadovoljstvo, a drugima to smeta. Ponekad glasno stenjanje ili čak vrištanje odgovara trenutnom raspoloženju, a katkad biste radije uživali u tihom seksu. Važno je činiti ono od čega se osećate dobro”, kaže Nicole Buratti, stručnjak za seks i ljubavne odnose.

“Iskreno, stenjanje je nešto što preporučujem. Probajte glasno stenjati dok ste sami. Sledeći put se tokom masturbacije prepustite glasnom stenjanju. Započnite sa dubokim udahom pa ispuštajte zrak polako i uzdišite tako da se to čuje. Obratite zatim pažnju kako to deluje na seksualno iskustvo te osećate li se dobro nakon toga”, savetuje Buratti.

