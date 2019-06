Rashladite se i uživajte: 8 odličnih saveta za vođenje ljubavi i kad je pakleno vruće

Nije lako ni prepustiti se strastima dok je napolju ovako vruće, ali postoje načini kako uživati u intimi i bez preteranog znojenja…

1. Pod hladnim tušem

– Mislim da seks i voda nisu idealna kombinacija, kao što to izgleda u filmovima. Ali, ako u blizini imate tuš, bazen ili možda jezero, a napolju je vruće, iskoristite ih, jer to je stvarno jednostavan način da se ohladite tokom seksa. Zakoračite pod tuš, pustite hladnu vodu i bacite se na posao – kaže dr. Megan Fleming, seksualna terapeutkinja iz New Yorka.

2. Budite kreativni u pozama

– Ako obično vodite ljubav u misionarskom položaju, zaboravite na tu pozu tokom vrućih dana jer u osnovi ležite jedno na drugome i proizvodite puno telesne toplote. Radije iskušajte pseću pozu ili obrnutu kaubojku, u tim pozama kontakt telima je sveden na minimum – objašnjava dr. Fleming.

3. Zajednička masturbacija

Ova stručnjakinja savetuje razgovor o vrućim fantazijama i onome što bi želeli radite, ali zbog vrućine nemate snage za to.

– Deljenje seksualnih fantazija s partnerom može biti super uzbudljivo samo za sebe, ali, takođe, može završiti zajedničkom masturbacijom. I to je prilika da pokažete partneru šta vam se sviđa i kako vam se sviđa. Dokle god vam je udobno samozadovoljavati se jedno pred drugim, uzajamna masturbacija može biti zaista vrući način da uživate, a da se zapravo ne morate da se dotaknete…

4. Kockice leda pomažu

Stavljanje kocke leda u usta pre oralnog seksa može potpuno promijeniti taj osećaj. I kapanje ledene vode iz rastopljene kocke leda po nečijem telu isto može biti super erotično. Ali u slučaju seksa tokom vrućeg vremena, to može biti i fantastičan način da se seks učini zabavnim i ugodnim. Zato uzmite led iz zamrzivača i pokušajte, smatra dr. Fleming.

Dodaje da ukoliko koristite seksualne igračke, možete ih staviti nakratko u zamrzivač. Samo budite oprezni da se previše ne rashladi, pa proverite prije stavljanja na kožu da se smrznuti metal ili staklo ne bi zalepili za kožu vašeg partnera.

5. Napravite promaju

Zamislite vaša znojna tela i povetarac koji ih rashlađuje.

– Dakle, ako se znojite za vreme seksa, zašto to ne biste učinili ispred otvorenog prozora? Osim toga, ako ste pomalo egshibicionisti, osećaj užitka pojačaće ta neizvesnost da vas netko može videti – objašnjava dr. Fleming.

Ukoliko napolju ima malo povetarca, napravite to na balkonu ili na terasi, ali pazite na znatiželjne poglede.

6. Iznajmite sobu u hotelu

Priuštite sebi jednu noć u finom, hladnom hotelu. Neka to bude vaš beg od vrućine koja se zavukla u kuću, ali i od svakodnevice. Klimatizovana hotelska soba uneće više strasti u vašu vezu i dati vam osećaj kao da ste se tek upoznali.

7. Koristite čelične igračke

Po ovakvim vrućinama izaberite seks igračke izrađene od nerđajućeg čelika jer je to materijal koji će vas rashladiti, za razliku od plastike i silikona. Osećaj hladnog metala na vrućoj koži samo će još dodatno uzburkati strasti.

8. Vodite ljubav u autu

Ako kod kuće nemate klimu ili je pokvarena, a u automobilu je imate, sve što trebate napraviti je da odete do vozila upalite ga i uživate. Osim toga, seks u automobilu pojačaće osjećaj uzbuđenja – bit ćete pomalo avanturistički nastrojeni.