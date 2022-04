Razbijte mitove: Za ovim muškarci žude u seksu, ali kriju – kažu stručnjaci

Suprotno popularnom mišljenju, mnogi muškarci nisu voljni niti spremni za seks uvek kad im se za to pruži prilika, iako se pojedinci pretvaraju da ih on zanima samo kako se ne bi posumnjalo u njihovu muškost.

Studije sprovedene u posljednjih nekoliko decenija pokazale su da je muškarcima stalo i do zadovoljstva njihovih partnerki, kao i da imaju mnogo dublje emocionalne potrebe nego što se ranije mislilo.

Kako bismo razbili mitove, zablude i brojne predrasude kad su u pitanju muškarci i seksualni odnosi, u nastavku vam otkrivamo šta pripadnici muškog pola zaista žele u krevetu. Reč je o činjenicama do kojih su istraživači došli na osnovu sprovedenih studija, anketa i istraživanja.

1. Emocionalna povezanost

Istraživanje iz 2017. godine objavljeno u “The Journal of Sex Research” otkrilo je kako emocionalna povezanost s dugogodišnjom partnerkom snažno utiče na libido kod muškaraca, prenose mediji. Kao tri stvari koje snažno utiču na njihovu seksualnu želju, učesnici u istraživanju su naveli potrebu da se osećaju željeno, strah od odbijanja i nedostatak emocionalne povezanosti sa partnerkom. Dakle, emotivna povezanost nije važna samo ženama, već i muškarcima. Problem je u tome što se oni ponekad plaše da izraze emocije ili ne znaju kako direktno i jasno da komuniciraju sa svojim partnerkama. Ponekad, kada muškarac kaže da u odnosu nema dovoljno seksa, zapravo poručuje da ne oseća bliskost sa partnerkom, ističu seksualni terapeuti.

2. Važno im je da se osećaju se željeno

Studija objavljena 2021. godine otkrila je kako se rodne uloge menjaju i razvijaju pa i muškarcima postaje sve važnije da se osećaju željeno. Osećaj želje u odnosu mnogim muškarcima je jedan od ključnih faktora koji utiču na odnos i na kvalitet seksualnog života. Muškarci vole kada njihove partnerke sa njima flertuju ili kada one iniciraju odnos.

3. Vole kad žene preuzmu inicijativu

Kako ističu terapeuti, u mnogim heteroseksualnim vezama od muškaraca se još uvek očekuje da budu hiperseksualni, snažni i da ne budu ranjivi. Ponekad se čak i u onim vezama gde su partneri u potpunosti ravnopravni, od muškarca očekuje da bude taj koji će inicirati odnos. Studija sprovedena 2004. godina otkrila je kako muškarci čeznu za time da ponekad i žena preuzme inicijativu kad je u pitanju vođenje ljubavi i da bude dominantna.

4. Nežnost

Muškarci vole da dobijaju komplimente, baš kao i žene. Nisko samopouzdanje jednako pogađa i pripadnike muškog pola, a negativno utiče na zadovoljstvo u spavaćoj sobi. Studije su otkrile kako muškarci vole da razmenjuju nežnosti sa svojim partnerkama, a ljubljenje i maženje su im visoko na listi prioriteta, pogotovo kada je reč o dugoročnim vezama.

5. Žele da partnerka stigne do vrhunca

Iako nam se često čini kao da je njima važno samo njihovo zadovoljstvo, studije sugerišu drugačije. Otkriveno je da muškarci žele partnerki da pruže seksualno zadovoljstvo i važno im je da žena doživi orgazam. To ujedno i pozitivno utiče na njihovo samopouzdanje, ali i na osećaj muževnosti. U nekim odnosima muškarci su motivisani da ženu dovedu do vrhunca i to samo zato što je vole.

6. Raznolikost

Kada smo u dugoročnoj vezi ili braku, vrlo lako može da se dogodi da nam seksualni život zapadne u rutinu. Isprobavanje novih poza, uživanje u predigri i eksperimentisanje u krevetu su stvari koje će začiniti svaki odnos, a samim tim i pozitivno uticati na muški, ali i na ženski libido. I brojne studije potvrdile su kako muškarci imaju potrebu sa raznolikošću kad je u pitanju seks.

7. Komunikacija bez predrasuda

Da bismo poboljšali seksualni život i odnos sa partnerom uopšteno, iskrena i otvorena komunikacija je ključna. Trebalo bi da životni saputnici mogu otvoreno i bez straha od osude da razgovaraju jedno sa drugim o svemu, pa tako i o seksu. Studije su potvrdile da se muškarci teže otvaraju svojim partnerkama kada je reč o stvarima koje žele da iskuse u krevetu. Isto tako, otkriveno je kako bi voleli da ih njihove partnerke ponekad pitaju šta je to što žele. Ljudi i njihove potrebe se vremenom menjaju, a to je nešto na šta često zaboravljamo kada smo u dugoročnom odnosu. Upravo je zato redovna i otvorena komunikacija između partnera važna i može pozitivno da utiče na odnos i na zadovoljstvo u spavaćoj sobi, kako muškaraca, tako i žena.

8. Ne žele svi isto

Važno je istaći da se svaka osoba razlikuje, baš kao što se i potrebe svakog para razlikuju. Nismo svi jednaki pa ne postoji ‘normalan’ broj puta koliko bi često trebalo da imamo odnose sa partnerom. Nekome je normalno jednom nedeljno, a nekome jednom mesečno. Važno je da odnos bude kvalitetan i da oba partnera budu srećna. Svaki par je drugačiji i imaće neka svoja pravila i ideale kad je reč o učestalosti, stilu, itd. Kako ističu stručnjaci, najvažnije je da i muškarac i žena u odnosu imaju prostora da se izraze i da bez straha mogu da razgovaraju o tome šta žele i šta im je potrebno.

