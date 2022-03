Razbuktajte vatru strasti u spavaćoj sobi uz nekoliko vrućih saveta

Niko ne očekuje da preko noći postanete zvezda filmova za odrasle u spavaćoj sobi, ali duge veze nesumnjivo unose rutinu čak i među najromantičnije parove.

Verovatno je svaka pripadnica lepšeg pola ubeđena u to da su njene veštine u spavaćoj sobi bez premca. Sa druge strane, muškarci se sa tim najčešće ne slažu i od seksa očekuju mnogo više, ali se ne usuđuju da to otvoreno kažu. Zbog toga su seksualni terapeuti napravili listu najvažnijih problema karakterističnih za one žene, koje se u intimnim odnosima ne snalaze najbolje.

Spavaća soba liči na kancelariju: Na muškarčev libido ništa ne utiče toliko obeshrabrujuće kao podsetnik na njegov stresan poslovni život. Ubuduće, laptop, račune, dokumenta i sve slične predmete držite dalje od spavaće sobe.

Krevet bi trebalo da bude rezervisan isključivo za spavanje i seks. Oduprite se porivu da na telefonu pred spavanje pregledavate mejlove i poslovne izveštaje, a ako već morate da čitate, neka to bude erotska literatura.

Bežite iz kreveta čim završite odnos: Razumemo da imate potrebu da počistite nered čim se zabava završi, ali nemojte to da učinite odmah. Tako partneru šaljete poruku da ste radili nešto prljavo. Verovali ili ne, muškarci zaista vole kada se mazite nakon seksa. Naglo ustajanje iz kreveta im ubija intimnost. Ipak, ne ljutite se ako on odmah zaspi – to je samo znak da je veoma zadovoljan i opušten, kao i da oseća neizmernu bliskost prema vama.

Zato iskoristite priliku i udelite mu konkretan kompliment. Ne stidite se, već mu recite šta vam se posebno svidelo tokom seksa. Možete ga i nežno češkati, možda ćete ga dovesti i do druge runde.

Stalno ste u trenerci: Niko ne tvrdi da bi trebalo da ste non-stop doterani ili da uvek izgledate kao zavodnica u čipkastom vešu, ali imajte na umu da su muškarci vizuelna bića i vaš partner će svakako primetiti ako prestanete da se trudite da izgledate seksi za njega.

Vodite računa o sebi i pazite na svoj izgled. Muškarci vole kada se žena trudi da izgleda zavodljivo samo za njega, jer mu tako jasno pokazuje da je i dalje zaljubljena i da joj je stalo. Oblačite se kako želite, ali ponekad se (bar u posebnim prilikama) malčice potrudite za njega i taj trud će vam se sigurno isplatiti.

