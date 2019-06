Ne uviđate ih? Ovo su RAZLIKE između flerta, zavođenja i udvaranja

Flert veoma poželjna i prijatna društvena veština koja omogućava mnoštvo lepih trenutaka na svakodnevnom nivou i povećava verovatnoću ne samo uspostavljanja zadovoljavajuće ljubavne veze nego i širenje kruga poznanika i prijatelja.

To je jedan lagan i lepršav način komunikacije čiji je jedini cilj da se svi učesnici osećaju prijatno koji može a i ne mora da vodi nastavku komunikacije, ponovnom viđanju ili započinjanje ljubavne veze ili seksualnog odnosa.

Flert može da bude veoma prijatno i korisno iskustvo, kada znamo šta znači a šta ne znači, kada znamo šta hoćemo i šta nećemo, kao i kada umemo to jasno da stavimo do znanja.

U svojoj najširoj definiciji može da bude i prijateljski (dobronamerno zadirkivanje, šala, kompliment…), rođački, kolegijalni, sa detetom ili mnogo starijom osobom, sa poznanicima ili potpunim neznancima. Prema toj definiciji flert je, ponavljam, lagan i lepršav način komunikacije čiji je jedini cilj da se svi učesnici osećaju prijatno. Omogućava nam mnogo prijatnih razmena sa drugim ljudima i na taj način zadovoljava potrebu za kontaktom sa drugima. Koliko god je važno oslanjati se na sebe, ne treba gubiti iz vida da mi jesmo društvena bića i da su nam kontakti sa drugim ljudima neophodni za optimalno funkcionisanje.

Zašto sebi uskraćivati tako nešto?

Kada govorimo o odnosima između muškaraca i žena, najčešći razlog izbegavanja flerta je verovanje da je flert isto što i zavođenje.

Zavođenje podrazumeva ciljane postupke usmerene ka tome da se druga strana navede da pomisli da sa njom želimo nešto više, najčešće ljubavnu vezu, iako je cilj nešto sasvim drugo. Po definiciji podrazumeva neiskrenost i manipulaciju.

Zavođenje je kada neko svesno šalje verbalne i neverbalne poruke da mu se neko sviđa i da želi vezu, dok zapravo želi nešto drugo, samopotvrđivanje, seksulani odnos ili neku korist, uslugu…

Drugi razlog za izbegavanje flerta je verovanje da je flert isto što i udvaranje.

Udvaranje je sačinjeno od postupaka kojim drugoj osobi stavljamo do znanja da želimo vezu s njom. Ali kako da znamo da li želimo vezu s nekim kad ga ne poznajemo dovoljno?

Zato je dobro da damo sebi dozvolu da prvo flertujemo, što znači budemo prijatni u komunikaciji, smeškamo se, pokazujemo svoje kvalitete. Da pokažemo koliko smo ženstvene ili muževni. To daje dovoljno prostora da bar u nekoj minimalnoj meri procenimo da li s nekim želimo dalje ili ne. Posle te prve faze, ako postoji obostrano interesovanje, može da se ide dalje, ka ozbiljnijim razgovorima na osnovu kojih ćemo bolje upoznati tu osobu i ponovo povećati verovatnoću da izbegnemo upuštanje u vezu sa nekim ko nam po mnogo čemu ne odgovara.

Kada nekoga tek upoznamo, teško možemo da znamo da li nam taj neko odgovara za vezu kakvu želimo ili ne. I jedini način da to saznamo je da budemo u prilici da komuniciramo sa tom drugom osobom. Baš zbog svoje neobaveznosti flert može da posluži toj svrsi, bez da iko bude povređen.

Flert nas, kada ga pravilno shvatimo, zapravo štiti od mogućeg povređivanja!

Sada će neko možda reći „Ja sam odmah znao/la da je to to!“, i evo već XY godina smo u braku!

Jeste, ali koliko puta ste isto znali da je „to to“ pa se ispostavilo da baš i nije?

Možda vi niste, ali većina jeste. Vi ste možda od onih retkih koji su „iz prve“ sreli i upoznali nekog za ceo život. Ali većina ljudi nije u takvoj situaciji, pogotovo ne u današnje vreme.

Zamislite da ste tek upoznali nekog ko vam se sviđa, ali još uvek ne znate šta tačno želite od te osobe i treba vam više vremena i prilike da procenite. Sigurno nećete reći „Oduvek sam zamišljala sebe sa muškarcem kao što si ti!“ ili „Čim sam te ugledao poželeo sam da budeš majka moje dece.“

Kada ste prijatni i otvoreni u komunikaciji s nekim, vi ne dovodite nikoga u zabludu. Postoje naravno i žene i muškarci koji će i najmanji znak pažnje, pogled ili osmeh protumačiti kao zavođenje ili udvaranje. Ali da li je to razlog da ne komunicirate sa nepoznatim ljudima, da se nikome ne osmehnete, da nikoga ne pogledate, da ni sa kim ne proćaskate, da nikom ne uputite lepu reč ili kompliment… da nekog ne biste doveli u zabludu?

Ako je tako, onda žene ne treba da se šminkaju i ulepšavaju, da ne bi nekog slučajno zavele i nanele mu duševni bol. Onda ni muškarci ne treba da vode računa o sebi, da se briju, lepo obuku i budu mirišljavi… da slučajno nekoj ženi ne slome srce jer se zaljubila kad ga je videla tako lepog i doteranog.

Isto je i sa flertom, neko će to pogrešno protumačiti, ali kada to primetite, dovoljno je samo uozbiljiti se. Velika je verovatnoća da će taj neko pravilno shvatiti poruku.

Ako je neko na osnovu vašeg vedrog stava, osmeha i ćaskanja zaključio da vi želite nešto više, to nije vaš problem niti vaša odgovornost.

Nadam se da je sada dovoljno jasno da flert nije zavođenje i nije udvaranje.

Flert je način da stupimo u laganu i prijatnu komunikaciju, da damo sebi i drugima priliku da se pokažemo i ako ništa drugo, dobijemo potvrdu svoje simpatičnosti, komunikativnosti i ženstvenosti/muževnosti.

Ako ga shvatimo i definišemo na taj način, možemo da dobijemo mnogo toga lepog a ne izgubimo ništa.

Možemo da upoznavanjem većeg broja ljudi povećamo sebi šansu da sretnemo nekog ko će nam odgovarati za vezu, a do tada da uživamo, zabavljamo se i dobijamo potvrde svoje privlačnosti i prijatnosti, bez da ikoga povredimo.

(Jelena Pantić, emocionalnainteligencija.blogspot)