Razotkriveni i muškarci: 10 najčešćih muških laži o seksu

Prema nekim istraživanjima većina nas laže barem jednom do dva puta dnevno, a najveće laži često su rezervisane za one koje najviše volimo: naše životne partnere.

Većina nas laže i oko toga koliko često radimo „one stvari“. Kako prenose mediji, veliko američko istraživanje stavova i načina života iz 2012. dokazalo je da se to događa manje od jednom nedeljno, što je daleko manje od uobičajenih tvrdnji da to rade 2,5 puta nedeljno, koje u brojnim anketama daje većina ispitanika.

A o čemu najviše lažu muškarci:

1. „Ne znam zašto me šef traži u 22 sata“

„Ne znam zašto me s posla zovu baš u petak ili subotu uveče, ali znaš da nam je moja plata potrebna. No, reći ću im sve što im sleduje i brzo se vraćam“, kaže on. Ne ide ti u glavu zašto je sada tako, jer ste dve godine u vezi i do sada je njegov radni raspored bio prilično predvidljiv i normalan, a i nemaš pojma zašto bi uopšte trebalo da bude na poslu u večernjim satima? Možda je inače predani radnik, no istraživanja pokazuju da kad se jave ovakva izvinjenja, postoji najmanje 50 posto šanse da vas partner vara, odnosno radi u drugoj smeni u tuđem krevetu.

2. „Bilo je više seksa dok sam bio samac“

Ljudi u dugotrajnim vezama često zavide samcima, jer veruju da oni češće mogu da uživaju u seksu. Stvarnost je drugačija. Studija koja je obuhvatila skoro 6.000 ljudi starih do 94 godine, pokazala je da čak 61 posto samaca u poslednjih godinu dana nije imalo seksualne odnose, u odnosu na 18 posto oženjenih. Samo pet posto samaca starih između između 25 i 59 godina imali su odnos dva ili tri puta nedeljno, u odnosu na 25 posto oženjenih. Ukratko, to što neko ima mogućnost da uživa u slobodnoj vezi ili seksu za jednu noć, ne znači da to i čini.

3. „Nemam seks s njom, mi smo samo prijatelji“

S njom provodi više od pola dana u kancelariji, ali se nalaze i posle posla, pa odu na piće. Izlaze zajedno u klubove jer vole istu muziku, često je nazove zbog saveta oko toga koju knjigu da pozajmi u biblioteci ili samo da joj prepriča šta mu se dogodilo na putu do kuće. Često priča s njom kao da vi niste tu, odnosno ne spominje vas u razgovoru. I uporno se čudi zašto ste ljubomorni, jer oni su samo prijatelji, još od faksa? Ako vam intuicija i dalje ne da mira, onda tu nešto ima i ne dozvolite da traje predugo i da saznate – poslednji.

4. „Naravno da ne želim samo seks, nisam tako plitak“

Kako da ne, čak i kad tvrdi da mu seks nije na pameti, jeste, pogotovo ako ste se tek upoznali. Muškarac koji je tek upoznao ženu koja ga zanima najčešće mašta o tome kako će joj priuštiti orgazam u bliskoj ili daljoj budućnosti, s tim da se nada da će to biti u idućih pet minuta. Sve vaše osobine su u drugom planu. I treba vremena da primeti da ima posla s dr molekularnim biologom koja priprema savršene šnicle u saftu. Ne verujete? Diskretno ga pitajte šta misli o celibatu do braka. Ako se više ne javlja, onda smo u pravu.

5. „Maco, samo sam malo preopterećen“

Nijedan muškarac neće tako lako priznati da je umoran ili da ima problema, jer oni pred ženom nastoje da sakriju slabosti. Dakle, ako je počeo da se udaljava i postao nedostupan, veće su šanse da je u pitanju – druga žena. No, on uživa u svojoj ulozi i ostavlja vas u zabludi da želi da bude s vama, ali mu je jako teško da bude predan jer je rastrgan na sve strane. On se zapravo nada da ćete samo nestati iz njegovog života, što bi mu uštedelo nerviranje i mučenje oko prekida veze. I što više pokušavate da ga uhvatite, to više beži u nadi da ćete odustati.

6. „Naravno da ću te oženiti, ali imamo vremena“

Ako kaže: „Dušo, pa tek smo šest godina u vezi. Svakako ću te uskoro zaprositi, ali pusti da još malo uživamo u slobodi“, laže o svojim namerama. To se odnosi i na one koji to kažu nakon 10 ili 15 godina veze, u stilu „ako to nismo uradili do sada, čemu žurba“. Sve su šanse da to nikada nećete doživeti. Naime, neka istraživanja pokazuju da većina muškaraca u prve dve do tri godine zabavljanja zna da li želi da se oženi partnerkom ili ne i ako predlaže odlaganje, zapravo to ne želi. Možda se nada da će naći drugu koja mu više odgovara.

7. „Ona me ne razume, ali ne mogu sad da raskinem s njom“

Voli vas i želi da bude s vama jer ga njegova supruga ili devojka ne razume, ali ne može s njom da raskine baš sad – majka joj je bolesna, ima problema na poslu, mora da ide na operaciju, u depresiji je. Naravno, uvek je pitanje samo još nekoliko ili mesec dana, koje se ponavlja svaki put iznova. Mnogo je žena koje su tako protraćile veliki deo života da bi zaključile da njihov partner nikada neće prekinuti stalnu vezu, jer mu to nikad i nije bila namera. Sedeće na dve stolice dok god bude mogao, a onda će reći da mu je žao što ne možete da ga razumete.

8. „Kako možeš da sumnjaš u moju ljubav“

„Naravno da te volim i da bih išao s tobom i tvojim prijateljicama u bioskop, samo bih večeras radije bio malo s tobom“, pa tako večeras, sutra, prekosutra i zauvek. On zna da žudite za tim da vas zagrli i da vam kaže da vas voli i učiniće to možda trenutak pre nego vam skine gaćice ili tokom seksa, pa odmah nakon seksa zaboraviti da ste se dogovorili da sutra sigurno idete na piće s vašim prijateljicama. Muškarac koji vas iskreno voli, zagrliće vas i reći to u društvu prijateljica ili njegovih prijatelja, pa i pred vašom mamom.

9. „Naravno da ćemo se opet videti, zvaću te“

Ne želi da vam da do znanja da više ne želi da vas vidi i kako ne bi zakomplikovao rastanak, poslužiće se tom rečenicom kao nekom vrstom protokola. Zato nemojte sedeti uz telefon i očekivati poziv, pogotovo ako niste sigurni da li on uopšte ima vaš broj. Stvari su jednostavne: da želi da nazove, sigurno bi pronašao broj i pogodio pravo vreme. Ako ne nazove u roku od dva, tri dana, verovatno je da i neće, barem ne iz pravih pobuda. Nemojte ni vi zvati njega, niti slati poruke preko prijatelja, to je ponižavanje.

10. „Neću pokazati snimak nikome, ne brini“

To po pravilu znači: neću pokazati naš seksi filmić baš svima, ali prijateljima s košarke moram, pa to je savršena prilika da se hvalim. Ako ne želite da budete predmet ismevanja, ne dozvolite da vas snima i ne skidajte se ispred kompjutera preko kojega razgovarate putem Skajpa. Istina je da to može da bude podsticajno za vaš odnos, ali predstavlja i veliki rizik da postanete porno zvezda u kvartu, što ne bi bilo prijatno. Ako želite da ugodite partneru, dozvolite da vas snimi pod uslovom da vi zadržite snimak, a možete da je pregledate samo zajedno.

