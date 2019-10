Razrešeno: Evo zašto žene naprosto lude za lošim momcima, a beže od dobrih

One skoro nikad ne znaju na čemu su sa njim, kad će da ih udostoji svog dragocenog vremena, one jurišaju ko ćurke u magli na njegov, ako ne prvi, onda sigurno drugi mig“

Da pitate svaku ženu ponaosob na kugli zemaljskoj kakvog muškarca žele, listom bi sve rekle otprilike ovo: dobar, pažljiv, lepo vaspitan, veran, duhovit….

Ok, tako je u teoriji ali u praksi je mnogo drugačije, jer je očigledno da mnogo bolju prođu imaju oni koji su sve suprotno od ovog spiska.

Nedavno me je na puš – pauzi na poslu jedan vrlo fin i pristojan dečko upitao šta je zapravo sa mozgovima žena, jer gleda kako se kod devojaka muškarci koji ih tretiraju kao stoku odlično kotiraju dok ih ovi normalni uopšte ne interesuju, njih doživljavaju kao drugare i ”bebe”. Tu krenem zbrda – zdola, između dva dima, da objašnjavam i taj razgovor nikad nismo priveli kraju kako treba. Tek danas mi klikne da sam u prošlosti bila pasionirana kolekcionarka kojekakvih baraba i wannabe mangupa te da na ovu temu i te kako imam šta da kažem. Zato je ovo tekst za sve dobre i fine tipove kojima predmet njihovog obožavanja plače na ramenu jer joj je neki tupadžija slomio srce, za sve muškarce koji nikako ne mogu da se iščupaju iz friend zone, a bogami i za sve devojke i žene kojima je krajnje vreme da se trgnu i opamete.

Da se ne lažemo, dragi muškarci, ni vi ne gledate pri prvom susretu da li devojka dobru dušu ima već se fokusirate na prednji i zadnji trap dok zamišljate kako biste je vrlo rado posedovali. Većini muškaraca, tj. odraslih dečaka je bitnije kakva joj je glava, a ne šta joj je u glavi, da bude top riba na kojoj će svi ortaci da im zavide, po mogućstvu da ih vrhunski oralno zadovolji dok visi naglavačke sa lustera, da hoće da se seksa kad god i gde god, nebitno što je neopevana opajdara i zmijetina. Reklo bi se, baš sadržajan odnos bez roka trajanja.

Imamo i one druge, koji žele fine, dobre, smerne, možeš na njih da se osloniš, divne majke u perspektivi, pokorne ženice koje kuvaju, čiste, peglaju, tu i tamo ti popuše ali… Takva će brzo da ti dosadi jer te ne ”radi” dovoljno pa ćeš što pre da potražiš onu iz prethodnog pasusa, da te pukne adrenalin, da se osetiš ko muškarčina, zar ne? E pa slična je priča i sa ženama, njihove moždane vijuge su u večitom raskoraku između toga šta im suštinski treba i za čim im krhko srce žudi.

One su i te kako svesne da im normalan dečko ne bi priredio da ga uredno izdepilirane, isfenirane i sređene ko za bal čekaju jer je rekao da će da se javi da bi se videli. Taj fini bi svakako pozvao kad je rekao, al’ eto barabe tek kroz dva – tri dana sa potpuno nebuloznim objašnjenjima zašto baš tad nije mogao i sa gomilom detalja u priči koje prilično znaju da vređaju žensku inteligenciju (prim. aut. što više detaljiše, to više laže). One šize u tom intevalu dok im se budalčina ne javlja, smišljaju najraznovrsnija scenarija za osvetu ali čim gospodin pozove sve do jedne se ponašaju ko da su im vrane mozak popile. Sve te izuzetno inteligentne žene se pretvaraju u ne znam šta, ko da je svaka njegova reč ili dodir neka vrsta čarobnog praha za zatupljivanje i zaborav istovremeno.

One skoro nikad ne znaju na čemu su sa njim, kad će da ih udostoji svog dragocenog vremena, one jurišaju ko ćurke u magli na njegov, ako ne prvi, onda sigurno drugi mig, one znaju (ili možda u startu ne znaju ali brzo nauče) da ih on laže i maže, ali one uživaju u tome kako te neistine divno zvuče i uljuljkuju se u rozikastom balonu od sapunice koji će da pukne prvom prilikom, a one će da svom silinom da tresnu guzicom na zemlju.

I osetiće koliko ih trtica boli ali napraviće se da im nije ništa, jer ako u sebi iole imaju klicu sindroma spasiteljke, one će strpljivo čekati da se njihov muškarac (koji je svačiji samo ne njihov) dozove pameti, primeti njene vrline koje su od starta za njega nevidljive i čekaće taj dan kad će se dogoditi čudo, tj. kad će se on pretvoriti u njenog princa iz bajke – divnog, nežnog i pouzdanog. Jer ne kažu za džabe da će ljubav spasiti svet, a on je projekat koji će snagom njihove ljubavi biti dorađen i popravljen.

Sve to vreme negde iz prikrajka za njima uzdiše bar jedan izuzetno pristojan i osećajan muškarac koji stoji sa obe noge na zemlji, koji želi ljubav i stabilnost ali njima takvi nisu baš zanimljivi jer su isuviše, pazi sad, normalni, predvidljivi (čitaj: dosadnjikavi), sa njim nema neizvesnosti a ludim devojačkim srcima treba uzbuđenje, hoće alfa mužjaka. To im je verovatno ostalo od praprapretkinja koje su šacovale najsnažnijeg i najgrlatijeg iz muškog čopora za potencijalnog ploditelja.

Može biti da je u ženskim mozgovima duboko ukorenjena mazohistička crta čim trpe sve to što trpe zarad, kako one misle, višeg cilja. Prelaze preko obmana i zanemarivanja, prelaze preko prevara, prelaze preko svega zato što su poklonile srce pogrešnom dok im bizgov svakim danom sve više mrvi dostojanstvo, samopouzdanje i mogućnost za bilo kakvim normalnim vidom emotivne veze. Ostaju pored onih za koje su najčešće nevidljive, jer ni ne žele da ih vide čak i kad su jedno naspram drugog na pet milimetara. Najveća ženska samoobmana je ”On će se promeniti ”. Niko se ne menja zarad drugog već samo i isključivo radi sebe i to onda kad njemu odgovara. A vi, drage moje, čekajte pa izvisite.

Simptomatično za sve te sirove i bahate ”muškarčine” je da su pičke u duši. Oni će se pred svetinom busati u grudi ne bi li održali imidž alfa mužjaka ali na prvu naznaku bilo kakvog problema će pobeći u mišju rupu i čekati da oluja prođe dok ostavljaju ženu da sama rešava ono što je zgovnano. On će ti možda šaputati najlepše reči i govoriti da si mu najbitnija na svetu sa sigurnog odstojanja (preko telefona ili poruka, po mogućstvu) ali ni prstom neće mrdnuti, a kamoli pohitati da ti se nađe u nevolji. Zašto? Ti si tek prolaznica u njegovom životu, a on je sebi najbitniji. I ima toliko bezbrižnih devojaka koje ga neće smarati svojim problemima, dovoljno je da samo pucne prstima i one će doleteti, jer što je lav u džungli, to je on u svom kraju, a i šire.

Žalosno je koliko žena je ostalo emotivno osakaćeno, a neretko i zauvek samo zbog kretenčine (ili u gorem slučaju, kretenčina jer je opšte poznato da mi biramo po modelu a onda kukamo kako smo lepak za idiote) koji im nije ni do kolena. Ali nisu ti kreteni najveći negativci. Najgore je što su te divne, pametne žene koje su imale toliko toga da pruže, samo očigledno nisu imale kome, dopustile tim istim kretenima da se prema njima ponašaju kao prema krpi za brisanje poda. Što su dopustile mesecima ili godinama da se vrte u začaranom krugu sa nekim ko ih je nedostojan.

Da bi bilo što manje slomljenih devojačkih srca na ovoj planeti, jer i ovako previše tužnih priča ima, trebalo bi od starta da obrate pažnju postoji li prevelika disproporcija između njegovih reči i dela, da li se prema njoj ponaša kao mala maca dok su sami a u društvu je tretira kao punu kesu za đubre ili još gore, kao vreću za udaranje. Što pre skapiraš sa kakvim likom posla imaš, to će ti biti lakše da se odupreš jer privremena zaluđenost, zaslepljenost i razulareni hormoni mogu da ti ukradu mnogo vremena, a ono je najdragocenije. Sve može nekako da se vrati osim vremena koje si poklonila nekome ko nije bio vredan toga, jer tad naknadna pamet mnogo ne znači, osim da prezireš sebe što si bila ćurka i glupača kakva, da se ne lažemo, jesi bila. Po nepisanom pravilu, zbog onog ko ti obećava brda i doline na kraju završiš u kanalu gde se valjaš ko prase u kaljuzi samonepoštovanja. Nije bitno ni da li je pun keša, gde će da te vodi i šta će da ti poklanja ako suštinski tu ljubavi, poštovanja i razumevanja nema. Sedi i čekaj na nekog ko je vredan tvoje pažnje i vremena, neko ko će znati da ti pruži ono što ti je zaista potrebno, piše Espreso.

Često su takvi muškarci gotovo nevidljivi, pravi diskretni heroji, nenametljivi i možda ne toliko rečiti, zabavni i interesantni na samom startu. Možda ti u početku neće zavrteti mozak ali posle nekog vremena samoj sebi nećeš moći da objasniš kako i kada se uselio u tvoje srce. A ako takav ne naiđe, bolje i sama nego sa nekim ko će te sistematski ubijati u pojam, jer mir u duši je neprocenljiv.

A vi, muške dobrice, nikako ne skrećite sa puta i ne transformišite se u kabadahije, jer prosto niste od takvog štofa satkani. Možda su barabe kojima žene skaču u krilo i kešaju im se oko vrata trenutno u većini, ali svakako će naići ona koja će umeti da prepozna svu dobrotu, inteligenciju, časnost, pažljivost i kućno vaspitanje koje u nosite u sebi i neće joj biti potrebno ništa više od toga. Jer neukaljano srce koje imate u grudima joj je više nego dovoljno za ceo život.