Recept za sreću: Šest tajni svakog uspešnog braka koje morate znati

Uglavnom se o brakovima govori, a i piše kada oni upadnu u neku krizu. Retko se o njima pripoveda ako su dobri i ako nema nikakvih trzavica, jer šta tu ima da se kaže – osim da su dobri i stabilni.

Možda donekle to i jeste istina, jer očigledno ti parovi su pronašli svoj pravi recept za sreću.

Naravno, svaki brak i veza koji su dugi imaju svojih boljih i lošijih trenutaka. Kako možete da znate da je vaš brak zaista dobar, osim po osećaju da znate da još volite partnera?

1. On je prva osoba koju želite da pozovete kada vam se dogodi nešto dobro ili loše. Ne možete da se zamislite da razgovarate s nekim drugim o stvarima koje vam se dešavaju. On je vaš najbolji prijatelj kojem možete da kažete apsolutno sve i najveća vam je podrška.

2. Za vas je najbolji izlazak vaš sastanak, onaj kada oboje ležite na kauču i uživate. Najvažnije vam je da ste zajedno, bilo šta da radite.

3. Maštate o zajedničkom vikendu sa svojim suprugom, samo vas dvoje. Ako još želite da se sa svojim suprugom osamite, vodite ljubav, bez dece, bez prijatelja, bez ikoga, vaš brak je još na pravom putu.

4. Još vas zasmejava kao niko drugi. Smijete se njegovim šalama i forama, on vašima, baš kao u početku veze ili braka i možda još više. Još sami sebe možete da zabavite i uživate u društvu. Smeh je jedna od primarnih stvari koje uvek treba njegovati u vezi.

5. Još volite njegov miris i to na koji način on deluje na vas. Volite njegove poljupce, dodire, ne možete da se zamislite da u stvarnom životu vodite ljubav s bilo kim drugim. On je vaša druga polovina.

6. Kada otputuje, nedostaje vam u vašem domu, vašem krevetu, u vašem životu. Pre spavanja zagrlite njegov jastuk, samo kako biste imali osećaj da je tu pored vas.

