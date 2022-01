Rešite ih se: 9 toksičnih stvari koje sabotiraju vaš ljubavni život

Kada tek počnete da izlazite s nekim, očekivanja su velika, emocije uzburkane i često pravimo iste greške.

Kada je u pitanju vekovna praksa da ljudi idu na ljubavne sastanke kako bi eventualno počeli da se zabavljaju – uvek je bilo i biće malera. Kao kada neko otkaže dolazak na sastanak u poslednjem trenutku… Ili kada se pojaviš u kafiću i shvatiš da u šanku radi tvoj bivši/a. Ali postoje neki faktori koje možete kontrolisati – to je vaše sopstveno ponašanje. A loše navike moglu da sabotiraju vaš ljubavni život,.

Ovih devet toksičnih stvari morate se rešite što pre.

1. Previše pričate pre sastanka

S vremena na vreme upoznate nekog na netu i pomislite da je prava osoba za vas. Pre nego što to saznate, ćaskate svake večeri pre spavanja sve dok ne otkrijete jedno o drugom sve, pa čak i o čemu ste maštali u detinjstvu (naravno, da postanete astronaut). Jedino se još niste lično upoznali. Lepo je otvoriti se, ali ta digitalna komunikacija između vas može podstaći lažni osećaj bliskosti. Osim što ne znate da li među vama postoji hemija (koja, suprotno uvreženom mišljenju, nije isključivo fizička privlačnost), ne vidite tu osobu u kontekstu sveta – kako komuniciraju sa drugim ljudima, kako se ponašaju u javnosti, da li su vaši stilovi razgovora podudarni. (Zapamtite, ovako se ljudi upecaju.)

2. Otpisujete ljude zbog beznačajnih stvari

Visok je 188cm? Proveriti. Ima slatkog psa? Sjajno. O čekaj, on je Rak? Ima prolaz. Zvuči poznato? Bez obzira na to da li odbacujete svakog ko se ne uklapa u vaš idealan profil ili mentalno odbijate nekoga samo zbog izbora pića (ko uopšte pije pinakoladu?), možda u stvari samo tražite izgovor da se ne upuštate u vezu. Imajte na umu da to nije isto kao da ste izbirljivi ili da imate visoke standarde – možete i treba da budete izbirljivi koliko vam je drago – ali ako otpisujete ljude zbog stvari za koje logično znate da nisu važne, posebno pre nego što ih upoznate, prerano isključujete potencijalne partnere za vezu.

3. Očekujete da među vama odmah „zavarniči“

Pre prvog sastanka potpuno je normalno osećati tremu zbog iščekivanja. Šta ako je on/a sve čemu se nadaš? Ali, ne dozvolite da vaša očekivanja oboje vaš utisak, kada se konačno sretnete. Opet, to nije isključivo fizička stvar – verovatno ste stekli neke pretpostavke o ličnosti potencijalnog partnera na osnovu njihovog profila, fotografija, pregršt poruka koje ste razmenili. Umesto da se fokusirate na ono što oni nisu, držite oči otvorene za ono što vam otkrivaju. Možda su malo manje otvoreni nego što ste se nadali, ali ispod te rezervisane spoljašnosti kriju smisao za humor, na primer.

4. Tražite previše drugih mišljenja

Upoznali ste nekoga ko vam se dopada? Sjajno! Ali, sada će vaš mozak zakomplikovati svaku interakciju. Rasprava o vašim osećanjima sa najboljim prijateljem je jedna stvar, ali ako kopirate svaki čet sa potencijalnim partnerom i delite da grupom prijatelja, verovatno treba da se vratite korak unazad. Na kraju, samo vi možete znati šta vam odgovara, a što više mišljenja budete umešano, manje ćete se ponašati autentično. Preterano analiziranje je neprijatelj – i svako drugo, (treće, četvrto) mišljenje jednostavno je nepotrebno.

5. Puštate da ide kako ide

Spojili ste se, upoznali, izašli na nekoliko sastanka. Prošlo je tri meseca i prijatelji vas pitaju mogu li da upoznaju vašeg partnera. Ali vi niste baš sigurni da vam se toliko sviđa. Da, dobro je dati ljudima šansu, ali je takođe važno da se vodite sopstvenim osećanjima, a ne samo onime što druga osoba želi. Ne pokazujete partneru naklonost tako što se povlačite – zapravo biste mu mogli naškoditi ako pogrešno protumači vašu pasivnost kao obavezu.

6. Niste iskreni prema sebi

Sigurni ste da želite vezu negde oko 90 posto. Osoba koju ste upoznali prošlog vikenda unapred se izjasnila da želi nešto opušteniji odnos. Ali čini se da je emocionalno inteligentan, a hemija je nestvarna, pa … Zašto ne bismo videli gde to ide? Možda ćete pobediti. Iako je poznato da ova strategija funkcioniše u (retkim) prilikama, obratite pažnju da li birate ljude koji ne odgovaraju vašim potrebama. Ne aplicirate za praksu s nadom da će kompanija iznenada odlučiti da vas postavi za generalnog direktora, zar ne? Isto važi i ako su uloge obrnute: ako ste usamljeni vuk koji se izvlači iz romanse čim postane previše ozbiljna, možda treba to jasno da pokažete od početka.

7. Internet istraga pre prvog sastanka

Ok, ovo je nezgodno. Svi to radimo! Ali, osim, ​​recimo, vrlo osnovne provere da se osigurate da neko nije ubica (ili prevarant), većina „kopanja“ će vam samo nabaciti čudne misli i napraviti više štete nego koristi. Evo primera: povezali ste se s nekim koga ste ranije poznavali površno, a na Guglu ste otkrili da ne pije godinama. Ne samo da vas je uhvatila panika kada je trebalo da naručite piće na sastanku (izabrali ste biljni čaj, naravno), nego ste morali i da glumite iznenađenje kada ste čuli priču o njegovoj trezvenosti. Iako je ovo možda ekstremni primer, saznanje kako izgleda nečiji bivši ili da su nekada nosili bradu, nije relevantno u ovom trenutku. (Da li biste želeli da neko pronađe one vaše „seksi“ slike sa maskebnala iz 2013.? Verovatno ne.)

8. Ne možete da budete iskreni kad vam se neko ne dopada

Nakon dva sastanka, definitivno možete reći da osoba nije za vas. Ali, ona nastavlja da šalje SMS-ove i traži da se ponovo vidite. Ne želite da budete nepristojni, pa odgovarate kratko i nadate se da će razumeti taj nagoveštaj. Niko ne voli da bude odbačen, ali mislite o tome da ćete uštediti sebi vreme i energiju tako što ćete uredno zatvoriti vrata, umesto da se lagano povlačite. Kratko i jasno: „Hej, bilo je zabavno, ali mislim da ovo neće ići “ trebalo bi da urodi plodom. Ako nastavi da vas gnjavi nakon toga, imate pravo da nestanete. A ako stvari eskaliraju, blokirajte ga i prijavite njegov nalog.

9. Odustajete jer ne želite da vam smetaju

Nije svako vreme pravo vreme za izlaske. Možda ste usredsređeni na posao, dajete prioritet brizi o sebi ili želite da posvetite svoje slobodno vreme seriji koju ste propustili. Ali, ako neko vreme izbegavate da se viđate sa ljudima, to je možda postane mnogo ozbiljnije nego što želite. Da, izlaženje nas ponekad emocionalno uzdrma. Ali u većini slučajeva, to je samo izgovor da u utorak izađete i popijete roze. Ne mučite sebe razmišljajući previše o tome.

