Ružna strana seksa: Neprijatne, ali normalne stvari koje se događaju u krevetu

Ako nakon seksa osetite peckanje, svrab ili crvenilo na vratu i grudima, ne očajavajte – ako kratko traju to su sasvim normalne pojave, ali ako su ovi simptomi dugotrajni i ponavljaju se, potrebno je javiti se lekaru.

1. Bol u predelu genitalija

Dispareunija je bol koja nastaje odmah pre, tokom ili neposredno nakon polnog odnosa u području ženskih genitalija. Ovo je jako česta pojava među ženama, a bol varira od tupog i laganog pa sve do bolnog grčenja.

– Bol je posledica otpuštanja hormona oksitocina koji može da izazove grčenje materice. To ne treba ozbiljno shvatiti, osim ako se jak bol ne ponavlja nakon svakog seksualnog odnosa – u tom slučaju bi trebalo da se javite svom ginekologu – objasnila je ginekolog Dženifer Ešton za Prevention.com

2. Lagano krvarenje

Nemojte da vas buni ako vidite par kapljica krvi nakon seksualnog odnosa. Uzrok tome su verovatno sitne ogrebotine na vagini koji mogu nastati nakon malo grubljeg seksa ili nakon prvog puta s novim, malo većim, partnerom.

Ako je krvarenje obilnije ili se događa nakon svakog odnosa, onda bi trebalo da se javite doktoru. Postoji mogućnost da je došlo do infekcije ili da imate seksualno prenosivu bolest.

3. Peckanje

Ako za vreme uriniranja nakon seksa osetite lagano peckanje, nemojte se bez potrebe zabrinjavati.

– Može doći do bubrenja vaginalnog tkiva, a budući da je mokraćni kanal tesno smešten u vagini, to može uzrokovati privremeno peckanje nakon seksa – rekla je dr Ešton.

4. Svrab oko polnog organa

Ako nakon seksa osetite svrab oko vagine ili na butinama, moguće je da imate reakciju na lubrikante ili novu seksualnu igračku. U slučaju da ne koristite ove proizvode, može se dogoditi da razvijete alergiju na semenu tečnost, koja se može pojaviti u bilo kojem trenutku bez obzira imate li novog ili starog partnera.

Ako su u pitanju manji simptomi, može biti da je to jednokratna reakcija, ali ako ste primetili otok ili jak svrab, trebalo bi se javiti ginekologu.

5. Brzo u WC

Neretko ljudi nakon seksa osete jaku potrebu da idu u toalet, a razlog tome je najčešće stezanje materice ili grčenje bešike, koje se događaju za vreme seksa. Potreba je vrlo kratkotrajna i privremena.

6. Čudni mirisi

Seks uključuje puno fizičke aktivnosti, što znači da ćete se malo i oznojiti. A kad se telesni mirisi mešaju, može doći i do malo neprijatnog mirisa. To nije ništa čudno. Ali, ako se često oseća miris ribe, bilo bi dobro da odete kod doktora jer to može biti znak infekcije.

7. Crvenilo na vratu i grudima

– Mnogo žena tokom uzbuđivanja pre seksa dobije crvenilo po vratu i grudima, i to nije ništa čudno, budući da se krvni sudovi opuštaju i lako mogu uzrokovati crvenilo – napominje dr. Ešton.

8. Curenje semene tečnosti

Ako praktikujete seks bez zaštite ili se ne štite kondomom, već pilulama ili dijafragmom, može se dogoditi da nakon seksa nešto semene tečnosti iscuri iz vas napolje. To je potpuno normalno i za očekivati, budući da telo ne može da apsorbuje svu semenu tečnost, a višak nema gde dalje da „ode“.

Najpametnije je dobro se okupati posle seksualnog odnosa i problem rešen.

9. Peckanje i svrab kože

Dlačice na bradi, ili negdje drugde, mogu uzrokovati iritaciju kože. Nakon seksa će ljudi osetiti peckanje, svrab i videti male crvene „tačkice“ i to je sasvim normalno. Ovo se posebno često događa seksualnim partnerima koji imaju bradu ili čvrste pubične dlačice.

10. Depresija posle seksa

Nije ništa čudno ako se posle seksa osećate deprimirano, ljuto ili uznemireno. To je direktna posledica hormona koji su preplavili vaše telo tokom seksa i naglog pada nakon seksa.

Na drugu stranu, ako se osećate zadovoljno i kao da biste mogli da poletite, to je posledica otpuštanja hormona oksitocina (poznatog i kao hormona sreće koji žensko telo izlučuje za vreme seksa, porođaja i dojenja).

