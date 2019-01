SAMO ove dve stvari su važne kad birate bračnog partnera

Svi mi imamo svoje kriterijume kada biramo čoveka ili ženu svog života. Međutim, spisak koji ste napravili možete slobodno da bacite. Bitne su samo dve stvari kada birate sa kim ćete provesti ostatak života. Ako ih neko ne ispunjava, svi drugi kriterijumi koje ispunjava padaju u vodu.

1. Sve je lako i jednostavno

Lako se zbližavate. Možete da budete to što jeste. Ne želite da ga menjate niti partner želi vas da menja. Možete da mu kažete sve bez bojazni da će vas osuditi. Imate osećaj da se znate celog života. To je to!

Jako je zamorno biti sa nekim ko vas ne prihvata. Vi ste takvi kakvi ste, ako vas ne voli zbog onoga što jeste, ne zaslužuje vas. Idite!

2. Srećniji ste od kada ste sa njim (njom)

Otkad se pojavio u vašem životu, život vam je odjednom postao bolji. Imate osećaj kao da se sve kockice slažu na svoje mesto. Srećniji ste, zadovoljniji, ispunjeniji. Kao da je praznina koju ste imali u duši odjednom popunjena. U njegovom zagrljaju pronašli ste mir i radost. Retko kada vas iznervira, ali i kada se to desi, brzo rešite nesuglasice. Ljubav vam je važnija od ponosa. Lako se dogovorite. Nema mesta za suze i bol u vezi! Da, to je PRAVA LJUBAV. Ne brinite, možete izgovoriti i sudbonosno da.