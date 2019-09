Sanjali ste raskid? Evo šta to znači

Ukoliko ste sanjali prekid veze ili braka sa partnerom, zapitajte se da li to ima neko dublje značenje.

Doživeti prekid veze u snu – hm, za mnoge je ovo prava noćna mora! Međutim, ljudi to sanjaju češće nego što to možda mislite. I ne mora imati potpuno loše značenje, naprotiv, možda je samo signal da morate preduzeti neke stvari kako biste učvrstili vezu. Međutim, moguće je i da se u glavi podsvesno krije motiv za raskid.

1. Želite promenu

San o prekidu ljubavne veze ni u kom slučaju ne treba doslovno shvatati. To ne mora automatski značiti da negde u dubini sebe želiš prekid veze. Može značiti da želiš nešto promijeniti u svom životu – dakle, da želiš općenito neku promjenu. Razmisli koje te stvari vesele, a koje ne. Moguće je da promjene za kojima žudiš nemaju nikakve veze s partnerom.

2. Veza je u krizi

Moguće je da trenutno imate neke probleme u vezi. Oni vas muče, a vi ih pokušavate „preraditi“ u snu. Ni u ovom slučaju to ne znači da želite prekid veze. Možda se radi o nekim sitnicama koje vas trenutno muče u vezi i na kojima treba poraditi. Uzmite vremena i razmislite o čemu je tačno reč. Možda će vas baš ovaj san i emocije koje je on proizveo podstaći da se pozabavite problemima koji vas muče. Ako nakon sna u jednom trenutku osetite da je prekid nešto zaista loše što se može dogoditi, moguće je i da se bojite da će vas on ostaviti ili da uskoro više nećete biti zajedno. To je još jedan razlog da preispitate celu situaciju i barem sa svoje strane popravite ono što možete i želite…

3. Potajno želite raskid

Naravno da taj san može imati i doslovno značenje – dakle, vi zaista u dubini sebe žudite za prekidom! Međutim, očito nemate dovoljno hrabrosti na taj korak ili to uopšte ne želite priznati. Možda će vas san malo ohrabriti, ali svakako to nije razlog da i dalje u sebi budete nesrećni i nezadovoljni. Porazgovarajte s nekim, pokušajte analizirati što vas sve muči i pokušajte biti čvrsti i doneti odluku iza koje stojite. Makar to bilo radikalno, najbitnije je da pronađete sreću i zadovoljstvo.