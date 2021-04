Savršena ljubavnica ovo nikada ne radi

Nije tajna samo u hemiji ili veličanstvenoj predigri. Ključ je da budete potpuno u skladu sa svojim partnerom. Nekoliko stvari morate da izbegavate u spavaćoj sobi kako biste ostali „u treningu“.

Šta to radiš?

Pored Interneta i toliko dostupnih informacija, niko nema pravo na izgovor o neznanju i nepoznavanju osnova anatomije njegovog ili njenog tela. Dakle, Internet, knjige, filmovi, sve to vam može pomoći da proširite svoja saznanja. Jednom kad svladate osnove pređite na „isprobavanje i testiranje“ da vidite šta vama i vašem partneru odgovara. Zbog neznanja vrlo lako može doći do neprijatnosti i blamaže u krevetu.

Čitaj mi misli

Često očekujemo od partnera da zna da nam čita misli. Samo zato što vas neko dobro poznaje i želi da vas zadovolji, ne znači da ima čarobni štapić. Mnogi od nas misle da naši ljubavnici i partneri dolaze pripremljeni ili opremljeni nekakvim radarom koji im stavlja do znanja šta želimo i u kakvom smo raspoloženju. A u stvari sve je do vas – ili se izjasnite ili zauvek ostanite da ležite nezadovoljeni.

Gubitak interesa

Naizgled, seks je zanimljiv samo na početku veze. Jednom kad ona poprimi ozbiljnost, seksualni odnosi gube na važnosti. To je uglavnom briga većine ljudi. Vaš partner je najzad potpuno posvećen vama, ali vi gubite interesovanje.

Seks postaje dosadan – ako je predvidljiv. A ako nam je dosadno, potrebno je više telesnih i psihičkih podražaja da bismo doživeli orgazam. To nije baš najzdraviji stav, ali sasvim je razumljiv. Da li biste jeli jedan te isti obrok svaki dan? Promenite položaje, prostoriju za seks, unesite malo zanimljivosti. Potrebno je samo malo mašte da biste ostvarili čuda.

Jednosmerna struja

Uglavnom smo skloni da prepustimo sve partneru. Često smatramo da partner treba da započne seks, ali osim toga i da obavi sav deo posla. Preuzmite odgovornost u krevetu. Pogrešno je očekivati da će vaša druga polovina učiniti baš sve dok vi samo ležite. S vremena na vreme zavedite partnera. Preuzmite inicijativu tokom predigre. Pokažite interes. Započnite seks kad vaš partner to najmanje očekuje, u sred ručka, na zabavi, itd.

Paranoja

Komplekse o sopstvenom telu i izgledu izbacite iz spavaće sobe. Istina je da – i to se pokazuje iznova i iznova – naša percepcija vlastitog tela ne odgovara percepciji našeg partnera. Oni nas vide drugačijim očima. Dok vi mislite da ste debeli, neproporcionalni i da imate previše celulita, male grudi, vaš partner to uopšte ne vidi tako. Ukoliko uskačete u krevet sa sličnim brigama, bolje vam je da odmah zaspite.

Za seks je važniji način razmišljanja nego telesni izgled. Tajna savršenog ljubavnika ili ljubavnice je u tome da ste samouvereni i da učinite da se vaš partner jednako oseća, prenose mediji

