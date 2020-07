Sedam ženskih erogenih zona koje muškarci nepravedno zanemaruju

Ako želite da ženu dovedete do ludila, nije presudna veličina niti prevelika izdržljivost. Da bi zadovoljili ženu, potrebno je da posvete pažnju svim njenim erogenim zonama, a ne da se koncentrišete se samo na one najočiglednije – usne, grudi ili međunožje.

Da bi žena stvarno uživala u seksu, mora da bude spremna za to – opuštena, a to ćete najbolje postići ukoliko budete sledili sledeće savete i pripremiti se za dugu noć.

Vrat

Najosetljivija tačka na vratu je kičmeni deo, odmah uz kosu. Ipak to ne znači da i ostatak vrata nije osetljiv na dodire i poljupce. Samo polako i nežno.

Uši

I one su veoma osetljive na dodir. Ovde krenite oprezno jer sve žene nisu iste. Dok je nekim ženama diranje i ljubljenje uzbuđujuće, drugima je odvratno. Počnite polako, prvo grickajte ušnu resici, pa se polako približavajte. Možete šaputati nežne ili bezobrazne reči, a ponekad će dah biti sve što je potrebno.

Stopala

Masaža stopala je jako prijatna i opuštajuća, a cilj vam je da opustite svoju partnerku. Počnite sa laganim pritiskom, pa malo pojačajte, ali nemojte preterivati. Ako ste vešti, uskoro će se te noge naći obavijene oko vašeg struka.

Dlanovi

Nekad davno ljubljenje ruku bio je jedini pristojan poljubac. Međutim on nije bio samo znak poštovanja, mlade dame je mogao uzbuditi kao poljubac na usnama. Dakle i ruke su jako osetljive. Žensko telo dobro reaguje na lagane dodire. Ne kažemo da morate početi ženama ljubiti ruke, već da treba da obratite pažnju na njih. Dodirujte ih lagano i polako. Kružnim pokretom masirajte dlanove. Pomislite kako vam te iste ruke mogu doneti zadovoljstvo kasnije.

Unutrašnja strana ruke

Unutrašnja strana skoro svih delova tela na ženi je jako osetljiva na dodir. Možete krenuti polako, iz dlana preko unutrašnje strane zgloba, do bicepsa. Nije bitno da li ćete lagano preći prstima ili poljupcima. Uspeh je zagarantovan.

Unutrašnja strana kolena i butine

Unutrašnja strana kolena, mesto skrivenih užitaka. Taj deo možete ljubiti ili lagano dodirivati prstima. To je jako osetljivo područje, zato se nemojte dugo zadržavati da ne preterate. Krećite se “uzvodno” unutrašnjom stranom butina. Ljubite ih, lagano dodirujete i masirajte. Zbog svoje izrazite osetljivosti zapamtite da je dodirivanje butina kroz odeću može dovesti do ludila, tako da predigra može započeti u restoranu, parku, na kafi… Ako ste do butina došli u krevetu, našli ste se pred “vrtom užitaka”, piše Klix.

Kada ste došli dotle, verujemo da dalje znate sami.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.