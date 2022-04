Seks fantazije Srpkinja: Ne zna se koja će vas više šokirati

Seks je možda negde tabu tema, ali kad žene sede sa drugaricama – svašta se ispriča.

Ništa nije slatko kao koja čašica vina više i razgovor sa drugaricama o vrelim temama. Tako smo potvrdili da su ženske seksualne fantazije daleko od princa na belom konju koji dolazi i uzima ih u svoje naručje, nego se više naginju ka princu u nekom kostimu.

Otkrivamo koje su to seksualne fantazija Srpkinja koje nije blam da izgovore svoje maštarije naglas.

„Ja volim kostime. Volela bih da se nekad pretvaramo da smo neke druge osobe, na primer, da je on neki gospodin biznismen koji je došao iz Londona, a da sam ja prljava čistačica cipela koja radi na stanici. Te kako onda ja njemu čistim cipele, a on mi plati seksom u nekom zavučenom uglu. Isto tako, da je on u kostimu policajca, odnosno uniformi, nebitno, i da sam ja počinila nešto loše i da moram da budem kažnjena zbog toga. Uvek sam ja potlačena i uvek me on nešto uči pameti, da li je to patrijarhat, ne znam, proradiću na terapiji, ali sve u svemu o tome nekako maštam”, kroz smeh je istakla Teodora (28).

S druge strane, Milica (27) više voli da je ona dominantna: „Jednom rečju – lateks. Ja nosim lateks odelo, a on lateks masku na licu i za svaku stvar koju uradi pogrešno, dobije bičem po leđima. Ne znam da li je previše za vas, ali ja znam da čekam savršenog muškarca s kojim ću to moći i da uradim, a ako zauvek ostane samo plod moje mašte – i to je u redu.”

I nije jedina koja bi mašta o malo grubljim stvarima: „Volela bih da probam dirty talk, to mi je uvek delovalo toliko privlačno, ali nisam se dovoljno oslobodila da bih sa nekim zaista to i uradila.”

Nekako se često stvari vrte oko te dominacije, mada ima nečeg i u onom zabranjenom.

„Maštam o seksu na poslu negde ili tako na nekom zabranjenom mestu… Sa nekim ko je već oženjen i što znam da se baš ne sme”, reči su Lune (27).

I definitivno nije jedina.

„Hmm, meni je nešto u toaletu uvek uzbudljivo za razmišljanje. Sa nekim koga vidiš prvi put. Pa kao namignemo jedno drugom i ajmoo. Ovo funkcioniše samo u fantaziji, u stvarnosti se unervozim haos”, dodala je Anika (26).

„Javna mesta poput parka, autobuskih stanica, liftova, nekih haustora, ali i autobusa i aviona. Uvek me je privlačilo da samo ako neko prošeta slučajno tuda gde ne treba, može da nas uhvati i vidi. Ne znam, to iščekivanje mi deluje vrlo uzbudljivo, a u stvarnosti sam poprilično vanila”, dodala je Jelena (29).

Ne kaže se bezveze da je zabranjeno voće najslađe. Ali, ima nešto i u fitnes instruktorima.

„Uvek sam zamišljala da idem na neke individualne treninge koje drži mišićavi fitnes instruktor. U početku me prvo da vežbam, pa me rasteže, pa me zanese”, priznala je Marija (29).

Najzabavnije smo ostavili za kraj, a kad pročitate biće vam jasno i zašto.

„Obožavam Ratove zvezda i sećam se da sam kao mala gledala u princezu Leju u onom zlatnom kupaćem kao u boginju. Prosto bih volela da se obučem tako kao ona, sa svom onom krofna frizurom i da me neki džedaj zarobljenu spasi. Naravno bilo bi top da i on nosi onu uniformu, ili da bar ima sijani mač he-he”, kroz smeh je priznala Senka (28).

„Ja jednostavno maštam da je moj momak mršav kao pre. I to je fantazija, zar ne?” – završila je ovu diskusiju Zorana (26).

