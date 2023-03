Seks i zdravlje idu ruku pod ruku: Evo koliko vam je seksa potrebno da biste pucali od zdravlja

Kroz dugoročna istraživanja, posmatranja i jednokratne eksperimente, naučnici su pokušali da izračunaju prosečno, ali i idealno vreme i količinu seksa. Pa, da saznamo: Koliko seksa nam je potrebno da bismo bili zdravi?

Prvo i najosnovnije: sva istraživanja su pokazala isto – redovan seks pomaže u poboljšanju kvaliteta života.

Prvo, zbog oslobađanja endorfina, raspoloženje se poboljšava. Što više seksa imate, to ćete imati manje depresivnih misli, lakše ćete se nositi sa stresom, a endorfin će vam pomoći i sa mogućim migrenama. Idealno, zar ne?

Zatim, seks sagoreva kalorije. Ipak, ne možete baš sasvim da odustanete od treninga u teretani. Naučnici su izračunali da za 30 minuta seksa (i to bez predigre) žena troši 93 kilokalorije, a muškarac – 126 kilokalorija. Nije loše, ali se u teretani ipak troši više. Dakle, ako želite da smršate, lekari savetuju da seks dodate svojoj potrošnji kalorija kao dodatni trening.

Veoma važno – vođenje ljubavi smanjuje rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti. A uz to, ljudi koji često vode ljubav jačaju imuni sistem. Dakle, može se reći da seks i zdravlje idu ruku pod ruku. Ali sve ovo se odnosi na redovan seks sa redovnim partnerom.

Koliko seksa nam je potrebno da bismo bili zdravi?

Ali, koliko je to seksa potrebno da bismo osetili ove magične efekte?

Ljudi se razlikuju od mnogih životinjskih vrsta po tome što koriste seks za zadovoljstvo i često ovom procesu daju emocionalnu boju. I to otežava odgovor na ovo pitanje. Prema anketama, mnoge žene preferiraju duži odnos od bar 20-30 minuta. Ali, to je uglavnom stoga što one u odnos ubrajaju i minute u predigri. Muškarci, naprotiv, smatraju predigru zagrevanjem i stoga je ne uključuju u „obavezni program“. Ako njih pitate, seks traje od 5 do 10 minuta.

Međutim, seksolozi primećuju da je dužina trajanja odnosa ipak individualna vrednost. Zavisi od uzrasta i seksualnih potreba oba partnera, sposobnosti regulisanja seksualnog života, rasporeda rada i prisustva dece. Čak i količina konzumiranog alkohola utiče na trajanje seksualne aktivnosti. Primećeno je da pijani muškarci mogu da izdrže duže, ali orgazam možda nikada neće dostići.

Koliko često treba imati seks?

Što se tiče količine seksa, za parove bez dece, ovo je 3-4 puta nedeljno. Ali oni u braku sa decom uglavnom imaju odnos najviše 2-3 puta nedeljno. Ali, nisu deca jedino što nam utiče na seksualni život. Što su partneri mlađi, to češće priređuju ljubavne igre u krevetu. Ankete su pokazale da mladi ljudi između 20 i 33 godine često imaju i do 5 odnosa nedeljno. Ali nakon 30 godina, potreba za intimnošću postepeno se smanjuje. Spada na 2-3 puta nedeljno, a nakon četrdesete, ljudima postaje dovoljno jednom u sedam dana.

Kako godine utiču na seksualnu aktivnost i zdravlje?

Istraživanja su pokazala da tri seksualna čina nedeljno podmlađuju ljude starije od 40 godina. Izgledaju 5-7 godina mlađe od svojih ne baš seksualno aktivnih vršnjaka. Ali, da bi ova magija delovala svaki polni odnos treba da se završi orgazmom, a sam seks treba da se desi sa partnerom od poverenja, za koga postoje određena osećanja.

Nemojte zanemariti neke razlike u godinama između muškaraca i žena. U dobi od 15-20 godina mladići su veoma aktivni, a hormoni ih guraju na smele eksperimente i želju za seksom sa različitim partnerima. Posle 25 godina seksualna aktivnost muškaraca opada, a psihološka kompatibilnost sa ženom i emocije dolaze do izražaja. Mali porast libida jačeg pola primećuje se u dobi od 40 godina. Ali, nakon ovog uspona starost uzima svoj danak – i seksualna funkcija počinje polako da nestaje.

Žene u mladosti nisu usklađene sa željama i libidom svojih vršnjaka. Do 20 godina, devojke su više posvećene osećanjima nego seksu. Ovo poslednje ih baš i ne zaokuplja. Ali nakon 30 godina, žena počinje da razume svoje seksualne želje i do 50-55 godina traje njena aktivnost. Tek sa početkom menopauze, dame postepeno gube želju da vode ljubav.

Međutim, ovo su samo prosečne vrednosti. Seksualna aktivnost zdrave osobe može lako trajati i do sedamdesete.

Kada je najbolje vreme za seks?

Zornjaci pobeđuju. Dokazano je da su jutra idealno vreme za seks i za muškarce i za žene. Istina, i ovde postoje neke posebnosti. Muškarac je spreman oko 5-6 ujutru, dok se žensko telo i želje bude oko 9-10 ujutru.

(Lepota i Zdravlje)

