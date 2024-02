Seks poza „čekić“ zvuči uzbudljivo: Garantuje veći užitak za oba partnera, ali oprez!

Čekić za razbijanje, poza u seksu poznata i pod nazivom malj, nije za one koji su početnici bilo u seksu bilo u fizičkim vežbama.

Naime, ova poza iziskuje određenu snagu mišića trupa i nogu. Stoga je, čak i za one koji su u odličnoj fizičkoj formi, preporučljivo da naprave nekoliko vežbi otvaranja kukova pre nego što se bace na vrući zadatak.

Šta je tačno čekić poza?

Poza čekić zahteva dva partnera koja su poprilično fleksibilni i voljni da se upuste se u ovu naprednu seksualnu igru. Inače se poza može primenjivati i za vaginalnu i za analnu penetraciju. Kako biste zauzeli položaj, žena treba da legne na leđa i lagano podigne bedra sve dok se torzo ne odvoji od kreveta. Konačni položaj je nalik položaju pluga u jogi. Muškarac treba da stane iznad raširenih nogu i blago nagnut prema napred kako bi mogao da penetrira pod odgovarajućim uglom. Ako ugao nije dobar, može se nagnuti još malo napred i lagano saviti kolena za lakše održavanje ravnoteže.

Da li je poza bezbedna?

Ukoliko posedujete odgovarajuću snagu i fleksibilnost za ovu pozu, onda ona može biti bezbedna, iako se oprez preporučuje u svakom slučaju, kao i da tempo ne bude previše brz u tom položaju.

Položaj čekića se ne preporučuje osobama koje imaju problema s leđima, naročito ako je ta osoba partner koji prima. Bolna leđa povećavaju rizik od povreda tokom seksa u toj pozi. Uostalom može biti teško zadržati se dugo u tom položaju svakome, bez obzira da li pati od bolova u leđima ili ne.

Za ženu postoji i rizik da dođe do prevelikog dotoka krvi u glavu, što bi moglo da dovede do nesvestice. S druge strane, muškarac može biti izložen riziku od frakture penisa, u zavisnosti od toga pod kojim uglom ulazi.

Koje su prednosti ove poze?

Ključna prednost je to što omogućuje dublju penetraciju, što mnogim ljudima donosi izuzetno veliki užitak. Poza čekića omogućuje penetraciju pod raznim uglovima pa, zavisno od toga kako se pokreće partner koji penetrira, to može da podstakne stimulaciju G tačke. To može biti i poza koja donosi veliki užitak ženi ako inače voli da druga strana ima kontrolu tokom snošaja.

Postoje dve varijacije ove poze

Postoje najmanje dve verzije: obrnuti čekić i ležeći čekić. Kod obrnutog čekića, žena treba da stane u položaj psa nagnutog nadole, a muškarac stoji i ulazi odozdo. Ležeći čekić počinje tako da žena leži na leđima savijenih nogu u kolenima, a zatim podiže noge tako da kolena približi licu, dok leđa ostaju na krevetu. Muškarac kleči okrenut licem prema partnerki i ulazi iz tog pravca – žena tada može da odmori i nasloni noge na ramena partnera ako želi.

