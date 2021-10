Seks poze i trikovi ako je vašem partneru „veći“ od proseka

Prijatelji će mu verovatno zavideti, ali ženama jako velik penis može biti više zastrašujući nego privlačan. Takvi muškarci moraju biti dobri u predigri kako bi penetracija bila ugodnija, a u nekim slučajevima i moguća.

Trikovi:

Nemojte slati pogrešne poruke

Kao i prema muškarcima s manjim penisom, trebate biti pažljive. Ako ugledate jako velik ‘alat’ nemojte da se prepadnete i pobegnete. Vaš muškarac će se zbog toga osećati grozno. Recite mu: ‘Kako impresivno, idemo s tim jako polako i nežno.’

Koristite lubrikante, silikonski traju duže.

Produžite predigru

Iako to nije primetno, što ste uzbuđeniji to je vagina zapravo veća, a ako je vagina veća, to će manje boleti. Prije nego što upotrebi penis, prstima neka masira vašu vaginu. Osim što će se tako vagina proširiti, manje će boleti prilikom penetracije, a i sprečićete mogućnost pojave nekih infekcija.

Usporite

Neka prvo uđe jedan centimetar, a onda se zaustavi, kako bi se vaginalni mišići upustili. A, ako je njegov penis prevelik možda i ne želite da celi uđe. Pokušajte koristiti različite pokrete kako bi lakše ušao.

Odaberite najbolji tempo i položaj

Trebate imati kontrolu kako bi se lakše opustili. Što ste više napeti, teže će biti prodiranje.

Poze:

‘Obrnuta kaubojka’ – Muškarac treba leći s ispruženim nogama, a vi trebate sesti na njega okrenuta mu leđima. Klečeći spuštajte se na penis i kontrolišite ritam. Ova poza je dobra zato što vam dopušta da kontrolirate dubinu penetracije i ritam. Možete i eksperimentirati tako da se nagnete napred ili nazad kako biste promenili ugao i pronašli još bolji položaj.

‘Položaj molitve’ – Muškarac treba biti jako fleksibilan za ovu pozu. Partner treba da sedi, koljena mu trebaju biti savijena, a pete dodirivati zadnjicu. Sedite mu u krilo, a noge stavite oko njegovih bokova. U ovoj pozi neće moći ići previše duboko, a gledanje direktno u oči će povećati užitak. Ako je previše neudobno, partner može ispružiti noge ispred sebe.

Jedno pokraj drugog – Ova poza je jako intimna jer ste okrenuti jedno prema drugome. Poza ne dopušta duboku penetraciju. Podignite jednu nogu preko njegovog boka, kako bi omogućili penetraciju, zatim promenite položaj nogu dok ne budete zadovoljni koliko je daleko išao. Ako želite manje penetracije, držite noge ravno, piše Daily Mail.

