Seks s partnerom vam kratko traje, evo načina da ga produžite – i doživite vrhunac

Imate problema sa partnerom, jer ne može da vas zadovolji kao što želite – prebrzo se uzbudi i doživi vrhunac, zbog čega vi ne stignete ne budete zadovoljene onako kako priželjkujete.

Prvo što možete da preduzmete jeste komunikacija i skretanje pažnje na problem koji imate i to je pola puta do uspeha. Prećutkivanjem možda čuvate njegovu sujetu i ego, ali ne dobijate ništa.

Vežba dubokog disanja

Vežbe dubokog disanja pred samu akciju vašem partneru će pomoći da se opusti. Tako će smanjiti nivo uzbuđenja i dobiti mogućnost da duže vodi ljubav.

Orgazam tokom predigre

S obzirom na to da penetracija za muškarce obično ubrzava stvari, neka vas partner dovede do orgazma tokom predigre. To će vas oboje dovesti u opušteno stanje i povećati šanse da zajedno doživite orgazam. Plus, jednom kada stignete do velikog O, biće vam lakše drugi put.

Obavezan time-out

Kada se stvari zahuktaju, obavezno je praviti pauze i to više puta. Tako ćete smanjiti uzbuđenje i orgazam će nastupiti kasnije, piše cosmopolitan.hr.

Preskočite Doggy Style

Ovo je odlična poza za brzinski seks. Ali, većina muškaraca će duže izdržati u misionarskoj ili kaubojskoj pozi.