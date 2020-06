Seks sa bivšim – samo pod određenim uslovima

Isti u velikoj meri podseća na onaj stari par patika, o koje se stalno saplićete jer ne uspevate sebe da navedete nikako da ih bacite. Raspadaju se po ćoškovima, i ako ih se ne oslobodite u skorije vreme, raspašćete se zajedno sa njima, kada bude važno. S druge strane, one su tako udobne, poznate vam i ne postoji mogućnost da će vas nažuljati. Dakle, da li razmišljate o tome da se upustite u avanturu sa bivšim partnerom, makar još jednom ili već imate čvrst stav po tom pitanju?

Ako se predomišljate u vezi sa ovim i niste sigurni u svoju odluku, nadamo se da ćemo vam pri tome makar malo pomoći. Nekoliko stvari bi trebalo da znate pre nego što se upustite u avanturu sa bivšim partnerom.

Psiholozi tvrde da se ljudi upuštaju u avanture sa bivšim partnerima iz tri razloga:

prvi je jer im prija spoznaja da ih želi neko sa kim su već završili

drugi je taj što im se sviđa činjenica da je sve uigrano i poznato

treći jer se nadaju da će avantura dovesti do obnavljanja stare veze

Na kraju krajeva, kako će seks sa bivšim uticati na vas zavisi od vas samih. Pojedinci će to smatrati greškom, drugima će to biti dobar način da stave tačku na celu stvar a treći će i dalje biti u procepu osećanja. I dok će jedni biti u stanju da nakon seksa sa bivšim nastave dalje, druge će on u velikoj meri sprečavati u tome. Dakle pre nego što se javite bivšem ili odgovorite na njegov poziv, poželjno bi bilo da razmotrite pozitivne i negativne stavke, ovog postupka.

Pozitivne strane:

Možete ublažiti loša osećanja. Ukoliko seks bude prijatno iskustvo za obe strane, on u ovoj kombinaciji može da ublaži negativnost koja je nastala usled raskida.

Može da bude veoma primamljiv. Naime, radi se o nečem što dobro poznajemo ali u sasvim drugačijim okolnostima. Ležernost i sigurnost, podstaknuti novim iskustvom.

Može dovesti do promene u pogledu na drugu osobu. Izvesno je da raskid dovede do zategnuća odnosa, međutim ponovna intimnost može promeniti perspektivu koju imamo.

Predstavlja sigurnu zonu. Poznajete svaki pedalj date osobe i ona svakako zna vas. Samim tim u krevetu nema iznenađenja i vrhunac vam je zagarantovan

Negativne strane:

Može dovesti do ponovne emocionalne povezanosti, a to je loše po vas. Činjenica da ste već prošli kroz bolan raskid je dovoljna sama po sebi.

Može dovesti do niza pomirenja i raskida. Manji broj parova nakon ovakvog seksa poželi da se vrati u vezu. Međutim problemi koje niste ranije mogli da prevaziđete, vas očekuju i sad s tom razlikom da ste jednom zbog njih već odlučili da se raziđete. Jednom ste već bili razočarani, zapitajte se želite li to da budete ponovo.

Može da otvori stare rane. Seks sa bivšim je riskantan i zbog toga što može da vas podseti na stare svađe i samim tim izazove negativna osećanja.

Može da dovede do problema sa novim partnerom. Iako je seks sa bivšim opcija koju češće biraju osobe koje nisu u novoj vezi, neretko se dešava da jedan ako ne i oba partnera već imaju nekog novog, a upuštaju se u ovakvu avanturu. Malo je s toga primetiti da je to loše donesena odluka.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.