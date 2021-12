Seks savetnica objasnila šta žene najmanje vole u seksu

Seks ekspert Nadia Bokodi (37) iz Sidneja, piše kolumne o seksu, ali kaže da se gotovo ništa nije promenilo – ćutanje i lažni orgazmi su još uvek uobičajeni među ženama.

– Zapanjujuća činjenica je da se žene osećaju sigurnije kada anonimno dele osnovne seksualne potrebe na internetu, nego kod kuće sa svojim partnerima. Još više me uznemiruje što žene sudeluju u seksu u kojem uopšte ne uživaju već trpe fizičku nelagodu, uznemirenost ili bol – ispričala je za Njuz.

U većini slučajeva, muškarci vole da praktikuju seks koji obično viđaju u pornografiji – koji nije baš tako lagodan i opušten.

Istraživanje istraživačke grupe Savanta ComRes iz 2019. pokazalo je da je više od trećine žena tokom seksa doživelo radnje poput povlačenja za kosu ili udaranje po guzi, ali to se ne sviđa baš svima.

– Da se razumijemo, ne osporavam žene koje sudeluju u erotskom gušenju. I sama učestvuje u tome dogovorno, naravno, kada sam raspoložena za to. Ono što me muči je nedostatak seksualne komunikacije kod partnera. Iako to redovno čujem od muških čitalaca, grubo je reći da rešenje ovog problema leži u ženama koje jednostavno moraju da kažu ono što im smeta. Osim toga, moramo se zapitati zašto se žene uopšte ne osećaju dovoljno sigurno da to rade – objašnjava Nadia.

Nadia dodaje da društvo treba biti proaktivno u stvaranju prostora u kojima žene mogu izraziti svoje osećaje o užitku, ugodnosti i pristanku, piše The Sun.

