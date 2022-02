Seks trener objašnjava kako možemo postati istrajiniji u SEKSU

Izdržati u krevetu može predstavljati izazov, ali baš kao i kod bilo koje druge akcije, postoje stvari koje možemo uraditi kako bismo svoje performanse popravili po pitanju izdržljivosti i vremena…

Baš kao što bismo slušali svog trenera onda kada bismo poželeli da popravimo svoje sportske ili fizičke veštine tokom vremena, naše uši su uvek kao radari kada čujemo da neko ko tvrdi da je stručnjak za seks može da nam pomogne kako bismo postali bolji, odnosno istrajniji u krevetu.

Rosa Maksvel ima nekoliko profesionalnih saveta koji nam mogu pomoći da prolongiramo i odložimo našu ejakulaciju. Razgovarajući nedavno sa voditeljem The Fellas emisije, Rosa je izjavila: „Kegelovi mišići su jedna mišićna grupa u vašoj karlici, u kojoj ima dosta različitih setova mišića“.

„Stoga, kontrakcijom i opuštanjem ovih mišića, vi ćete ih ojačati. Ovo vam može pomoći da kontrolišete ejakulaciju. Dosta onoga što ja radim uključuje i dosta tehnika disanja, tačnije posebne tehnike, kao i one koje možete raditi dok udišete i stiskate te mišiće. Kako biste stvorili kontrakciju, morate neprekidno izvoditi potez kao onda kada biste želeli da se suzdržite od mokrenja ili vršenja velike nužde. Osećaj je isti“.

Rosa je takođe naglasila da seks nije samo u njegovom vrhuncu, niti se zasniva na našoj ejakulaciji, dodajući da prosečno trajanje seksualnog čina zapravo nije toliko dugačko koliko mnogi smatraju. Kako je ovaj seks trener nastavio: „Trajanje seksualnog odnosa je velika nesigurnost koju muškarci mogu doživeti. Pre svega, želim da kažem da je prosečno vreme dobrog seksualnog odnosa oko sedam minuta.“

Kako je dodala: „Svako je prilično drugačiji, dok seks naravno ne mora biti samo penis u vagini, niti bilo šta slično. Stoga, čak i ako je vaš muški orgazam brz, zaista je bitno da znate kako je sve to normalno i ja želim da normalizujem te stvari. Ljudi ne smeju da osećaju sramotu oko tih stvari, jer je veliki deo mog posla upravo skidanje osećaja sramote sa svega toga, jer je osećaj sramote i nabijanje tenzije oko svega toga potpuno nepotreban, a sramota je glupa emocija“.

„Ukoliko doživljavate orgazam brzo nakon startovanja i pomislite kako je bio izvanredan, onda je to savršena tačka sa koje možete krenuti dalje. Posle toga možete provoditi vreme zadovoljavajući svoju partnerku, ukoliko ona to i dalje želi naravno, dovodeći i nju do orgazma, time nastavljajući seksualnu zabavu. Upravo zbog toga, ništa se zapravo ne završava onda kada jedna od uključenih strana doživi vrhunac.“

