Seks vezu/brak čuva?

– Koliko je ovo tačno? U kojoj meri seks čini vezu ili brak jakom zajednicom? (sebastian3)

– U najvećoj meri. Dobar seks je osnov svake veze i braka. Ako toga nema, nema ni bračne sreće. Mogu ličnosti da se poklapaju do maksimuma, ali ako seks ne štima, sve pada u vodu. (Black Baron)

– Brak iliti udaja je izmisljena stvar da bi se žene pod blagoslovom društva predavale, dakle, vrlo bitna stvar između dva bića koja se pre svega privlace, poštuju pa na kraju krajeva i vole – jeste upravo seks. To u šta će i kako ta osnovna veza između dva bića preći, da li u ljubav, da li do tog čuvenog papira, to je već stota stvar. Imaš ljudi koji sve to zaobiđu, i papir i crkvu i društvo, prosto žive zajedno, dele krevet, dele sto, dele krov, dele vreme i to je za njih brak.

Znači, krov, sto i krevet – to ti je sveto trojstvo u braku.

Tu kad nešto ne štima, brak škripi. Najviše kad nema tog kreveta. Onaj čuveni francuski orginalno je napravljen tako da bude uzak baš iz tog razloga: kad se par pokači da tom blizinom i prinuđenošću brzo padne i izmirenje. Doduše, nezgodno kad neko konstantno hrče, al boze moj, umoran čovek to i ne čuje. (Nomen NNescio)

– Bez dobrog seksa se veza ne može ni formirati, ali je isto tako istina i da se to što se smatra jakom zajednicom isključivo na seksu ne može održati… (ne pik zuve)

– Možda će produžiti vijek trajanja, ali da će sačuvati, neće. (Adastra)

