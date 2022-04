Seksolozi objasnili novu i neobičnu metodu oralnog seksa

Metoda Kivin postala je popularna među parovima širom sveta. Naime, radi se o dosad neistraženoj i slabo korišćenoj metodi pružanja oralnog zadovoljstva koja, prema neki procenama, ženu dovodi za tri minuta do vrhunca.

Za jedan broj muškaraca pružanje oralnog zadovoljstva partnerki može da izgleda kao pomalo zastrašujuća ideja. Interesantno je da ovo mišljenje dele čak i žene s obzirom na to da se razlikuju ukusi. Tačnije, ono što prija vama možda i nije baš sjajno za nekog drugog.

Međutim, prema najnovijoj analizi seksologa, postoji manje poznata alternativna metoda pružanja oralnog seksa koju svesrdno preporučuju parovima i koju parovi uglavnom s oduševljenjem prihvataju.

„Uvek sam uživao u pružanju oralnog seksa svojim partnerkama i to često s dobrim rezultatima, ali sa svojom suprugom moje uobičajene tehnike skoro nikada ne dovode do orgazma. Oralni seks je dobra predigra, ali ponekad samo želim da se fokusiram na nju i da joj pružim orgazam. Ja sam nedavno odlučio da potražim druge ideje i naišao sam na metodu Kivin. Pojedinci Kivin opisuju kao metodu koja je vrlo uspešna i da većina žena doživi orgazam u roku od nekoliko minuta, ali sve stižu za desetak minuta“, rekao je jedan učesnik u analizi.

Šta je Kivin metoda?

„Kivin metoda je uzbudljiv način izvođenja oralnog seksa. Postoje neke poprilično hrabre tvrdnje o njenoj efikasnosti, tj. da se orgazam postiže u proseku za tri minuta i da na ovaj način 60 posto žena doživljava i intenzivnije orgazme. Vredi pokušati da se vidi da li su te tvrdnje istinite“, rekla je Anabel Najt, seksolog.

Kako se izvodi?

„Umesto da muškarac uđe između nogu, oni prilazi sa strane. On mora da položi kažiprst i palac s obe strane klitorisa kako bi ga podigao i učvrstio, a onda umesto da liže i spušta vulvu, ide od jedne strane do druge, direktno preko klitorisa. Ovo pomaže da se stimuliše šira površina klitorisa nego što se to uobičajeno radi“, kaže Anabel.

Pozicioniranje

Anabel Najt ističe da Kivin metoda predstavlja izazov za pozicioniranje.

„Najbolje je prići preko bedara, a ne ispod njih. Levom rukom muškarac takođe treba da stavi prst na perineum (područje između vagine i anusa) kako bi osetio kontrakcije mišića.

Uprkos svemu navedenom, seksolozi ipak upozoravaju da sve žene ipak ne dožive seksualni vrhunac iako je primenjena navedena metoda pružanja oralnog seksa, piše Men’s Health.

„Prirodno sam oprezna u vezi s bilo kakvim novim tehnikama seksa koje obećavaju orgazam za tri minuta, ali ono što je uzbudljivo kod Kivina je to što podstiče eksperimentisanje i stimulaciju alternativne erogene zone“, dodala je Najt.

