Seksolozi otkrili: U ovih nekoliko mitova o seksu odmah prestanite da verujete

Kad je seks u pitanju, mnogo je pitanja i različitih razmišljanja, od toga ko bi ga trebao inicirati do toga što je to dobar seks. Zbog toga su se s godinama ustalili i neki mitovi u koje mnogi veruju i dan danas. Međutim, seksualna terapeutkinja Dezire Sperings razotkrila je nekoliko najpopularnijih mitova s kojima se često susreće, piše She Said.

Seks je zamena za vežbu

Suprotno mišljenju, seks nažalost nije zamena za fizičke vežbe. Međutim, nije sve u potpunosti izgubljeno. Dok redovno vežbanje ne bi trebalo da zanemarite redovnim seksom, iako je sjajno imati oboje, seks sagoreva neke kalorije.

– Seks nije zamena za fizičku aktivnost, ali istina je da biste mogli da sagorite nešto kalorija dobrim seksualnim odnosom. Neke žene to navode kao razlog ili motivaciju za više seksa – kaže Sperings.

Muškarci uvek žele seks

Koliko smo puta čuli da su muškarci raspoloženi za seks ceo dan, svaki dan, svakog minuta? Prema terapeutkinji, to jednostavno nije istina.

– Ovo je jedan od najčešćih mitova s ​​kojima se susrećem u našoj praksi; uverenje da muškarci razmišljaju samo o seksu i da su uvek za to. U stvarnosti, postoji mnogo muškaraca s nižim oblicima želje. Na muškarce utiče to što su umorni, pod stresom, bolesni ili jednostavno imaju puno toga na umu. Dodatni pritisak koji tada osećaju od svojih partnerka, koje često naglašavaju da s njima nešto nije u redu ako muškarci ne žele seks, može zauzvrat dovesti do teskobe i čak nižeg seksualnog nagona – objasnila je.

Muškarci imaju veći libido od žena

Terapeutkinja tvrdi da je ovo zabluda, ali da postoji mali deo istine u tome.

– Žene takođe vole da razmišljaju o seksu i maštaju, ali istina je da žene pre nego muškarci mogu da izgube svoju spontanu želju za seksom u dugotrajnijim vezama. Ono što često vidite je da se seksualni način razmišljanja ovih žena malo, ili ponekad jako, isključio. Ali, to ne znači da ne razmišljaju o seksu. Razmišljaju o svim ostalim stvarima na spisku obaveza. Čak i ako je seks na listi obaveza, često je poslednja stavka na njoj – rekla je Sperings.

Masturbiranje u vezi nije uredu

Mnogi misle da to znači da vas vaš partner ne zadovoljava koliko vam treba. Ali, terapeutkinja kaže da nije važno jeste li u vezi ili slobodni, jer je masturbacija normalna stvar. Ukoliko ste zatekli vašeg partnera kako masturbira, ili ako vam je o tome pričao, to ne mora značiti da nije zadovoljan vama i vašim odnosom, tako da to ne treba da shvatite ozbiljno. Dodala je i da takve stvari mogu unaprijediti odnos između partnera.

Muškarci koji previše gledaju porno filmove nisu sposobni za seks

Ovaj mit ne može biti potvrđen u potpunosti jer nema nikakvih naučnih rezultata koji dokazuju da muškarci koji redovno gledaju porno filmove nemaju dobar performans u krevetu.

– Erektilna disfunkcija je česta i može se dogoditi svakom muškarcu. Kada dođe to ovoga, mnogi se zapitaju da li je u pitanju previše gledanja porno filmova, iako to ne mora uvek biti razlog. Zapravo, najveći razlog je upravo anksioznost koja nastaje zbog straha od nedostatka iskustva, nedostatka samopouzdanja i sličnih stvari – tvrdi Sperings.

Seks je dobar samo ako završi orgazmom

Ovo je jedan od najčešćih mitova koji jednostavno nije istina. Terapeutkinja kaže da je bitno da u seksu uživate, a orgazam tada pada u drugi plan.

