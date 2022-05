Serijski ljubavnik priznao: Jure me udate žene i traže 1 jako čudnu stvar

Tokom godina on je upoznao nekoliko stotina udatih žena

Britanac koji za sebe kaže da je serijski ljubavnik, tvrdi da je upoznao stotine udatih žena i da su brojne afere unapredile njegov život.

Ovo je njegova priča koju je objavio na jednom sajtu za upoznavanje:

– Probudio same na svoj rođendan i shvatio da, kako sada stvari stoje, više nikad u životu neću voditi ljubav. Bilo je to pre par godina. Fit sam i vežbam mnogo jer želim da živim dugo i da imam dobro zdravlje, a rezultat svega toga je to da mi je libido vrlo visok.

– Tako sam počeo da živim u tajnom paralelnom svetu i da imam afere sa udatim ženama koje su u sličnoj situaciji kao ja. Želeo sam da sve ostane u tajnosti pa nisam želeo da ima veze sa ženama koje su same, razvedene ili udovice. Tražio sam one koje su u braku.

– Pronašao sam stranicu za upoznavanje koja je odlična za ljude u braku koji žele malo strasti sa strane. Razgovarao sam onlajn sa stotinama udatih žena, i iznenadio sam se što su mnoge od njih želele samo erotsku stimulaciju preko telefona, i ništa više. S nekoliko njih sam se i upoznao licem u lice. Na toj stranici sam pričao s njima o svemu i svačemu, zbližavao se…

– Tako sam počeo kratku aferu s jednom ženom koja je bila udata za mnogo starijeg muškarca. Njihov seksualni život završio se pre nekoliko godina. Nakon nje sam upoznao medicinsku sestru koja je, takođe, imala starijeg supruga koji je još uvek bio seksualno aktivan. Ali, ona je želela nešto novo, dosta joj je bilo rutine u krevetu, žejela je raznolikost.

– Narednih godinu dana mo imali fantastičnu vezu. Nalazili smo se svaei nedelje u hotelu. Prvo bi dugo razgovarali, a zatim imali divlji seks. Na žalost, njen suprug je dobio posao stotinama kilometara daleko pa smo odlučili da pronađemo nove ljubavnike.

– Nedavno sam sreo još jednu neverovatnu ženu. Ona i njen muž spavaju u različitim sobama, jer on učinio neke zaista glupe stvari koje su gotovo uništile njihov brak. Rekla mi je da ne može da podnese da je on dotakne. Ali, ona je vrlo strastvena žena i provodimo neverovatne trenutke zajedno.

– Moram da priznam da su sve te afere promenile moj život. Postao sam mnogo ljubazniji, veseliji i srećniji kod kuće.

