Sitnice ga odaju: Ovako vodi ljubav zaljubljen muškarac

Ukoliko ste na početku veze i dobijate pomešane signale od svog partnera, kakve su njegove namere možete pročitati i iz ponašanja među čaršavima

Mnoge sitnice u krevetu odaju kako se muškarac zapravo oseća i planira li da vaša veza potraje, a ovo su samo neke od njih.

Gleda partnerku u oči

Vođenje ljubavi, za razliku od seksa koji ne prate emocije, praćeno je pogledom koji ne luta previše — emocije putuju bez reči, putem pogleda.

Ljubi često i po celom telu

Ovakvi poljupci razlikuju se od uobičajenih ne samo po tome što traju dugo već je očigledno koliko se u njima uživa. Oni su praćeni maženjem, razmenom emocija i pokazuju žudnju, a obično se ne zadržavaju samo na usnama.

Trudi da jednako uživate — ili čak da vi uživate više

Zaljubljenom muškarcu je veoma važno da i njegova draga bude zadovolj(e)na i važno mu je da odnos bude mnogo više od pukog seksa. Zato će se on potruditi i da on potraje duže i da se završi i vašim vrhuncem umesto dostigne svoj i okrene leđa.

Pokušava da napravi romantičnu atmosferu

Ni zaljubljeni muškarci nisu imuni na iznenadni seks na brzinu, ali ako je ovo pravilo i vaš partner se nikad ne trudi previše oko toga da vas iznenadi, priredi vam neki trenutak za pamćenje u vidu upaljenih sveća, doručka u krevetu i sl, razmislite o tome kakav odnos on zapravo očekuje i pokušava da izgradi. Ukoliko želi da ostavi bolji utisak i planira da se duže zadrži u vašem životu, on će i na muziku koja se čuje u pozadini i na to da sve bude što je nežnije moguće.

