Skandalozne tajne koje su ljudi u braku ceo život krili od svojih partnera

Nedavno je korisnik Redita pod nadimkom dusty_ninja upitao ostale korisnike: „Koja je najmračnija stvar koju krijete od svog bračnog partnera?“

Nekoliko oženjenih ljudi podelilo je šokantne tajne koje nikada neće otkriti svojim supružnicima – a neke od njih su zaista srceparajuće.

„Plašim se da kažem mužu da sam pre nego što smo se upoznali i venčali imala aferu s oženjenim muškarcem. To se dogodilo u vreme kada nisam previše razmišljala i znam da je loše to što sam uradila. Čak i ako moj muž to uopšte ne osuđuje i nije ga briga za moje ponašanje u mladosti, plašim se da bi mogao da me gleda drugačije.“

„Zamrzela sam muža nakon što sam se porodila. On voli svoju decu i obezbeđuje ih finansijski, ali ja radim sve ostalo — i pomaže samo ako ga zamolim ili uputim. To je iscrpljujuće i nikad u celom životu nisam bio toliko ogorčena/ljuta na nekoga.“

„Imam dvoje dece o kojima moja supruga ništa ne zna. Dve devojke su zatrudnele sa mnom u srednjoj školi i obe ne žele ništa sa mnom. To je bilo pre više od 20 godina, a svoju sadašnju suprugu poznajem oko sedam godina. Jedno moje dete je poginulo u saobraćajnoj nesreći, a o drugom nemam informacija.“

„Nikad nisam rekao svojoj supruzi da je njena majka pokušala da ima seks sa mnom. Bilo je to na početku našeg braka, kada smo živeli s taštom kako bismo uštedeli novac za sopstveni stan. Njen brak od 28 godina završio je loše i bila je emocionalno slomljena. Bila je jako pijana kada mi je predložila seks. Apsolutno se užasnula onim što je uradila kada se otreznila. Obećao sam da nikad neću reći svojoj ženi, i nikad nisam – čak ni kad smo se ona i ja svađali pred kraj braka. Neke stvari su previše okrutne da ih izgovorite ili uradite, čak i kada pokušavate da povredite jedno drugo.“

„Volim svog muža i jako sam srećna u našem braku, i verujem da će trajati do kraja života. Ali ceo svoj život prekidala sam veze s ljudima bez razmišljanja; ne želim da to uradim sa svojim mužem, ali činjenica da mi ne bi smetalo da se raziđemo je problematična. Nikad nisam imala problem da prekinem vezu i brzo krenem dalje. Ne da skočim u drugu vezu, već samo potpuno preskočim onu fazu tuge i usamljenosti, ako to ima smisla. Nisam mu to rekla jer se plašim da će shvatiti na pogrešan način.“

„Spavala sam sa njegovim šefom i znam da je on spavao sa jednom svojom koleginicom“.

„Sada smo razvedeni, ali pre nekoliko godina spavao sam sa sestričnom svoje žene jedne noći kada je ona bila u gradu, a moja žena na poslu. Ne poričem da sam pogrešio što sam to uradio, ali s obzirom na to da se naš razvod dogodio jer me supruga više puta tokom godina prevarila (priznala je ‘nekoliko desetina’ puta), stvarno se ne osećam loše zbog toga.“

„Nikad joj nisam rekao koliko zavisim od nje. Za naših prvih osam meseci braka, moja supruga i ja nikada nismo bili razdvojeni zbog selidbe i izolacije. Čak i sada, jedva da smo razdvojeni jer oboje radimo od kuće. Ona ne zna koliko sam ja tužan kada ona ode. Toliko mi nedostaje, i sve što stvarno želim da radim je da se sklupčam u krevetu i čekam da mi se vrati. Gubim osmeh, gubim interes za sve svoje hobije – sve. Ipak, kada se vrati, opet sam dobro.“

„Mrzim što me upoređuje sa svojim bivšim mužem i moram da joj dokazujem uvek iznova da nisam kao on. Mrzim što moram da plaćam za tuđe greške iz prošlosti. Počinjem da se pitam mogu li nastaviti da živim ovako. Stvarno je volim, ali to me čini depresivnim.“

„Duboko u sebi, stvarno, ali stvarno mrzim svoju ženu i ono što je uradila našoj vezi. Ostajem u braku samo da sredim finansije kako naša deca ne bi patila. Ne možemo da priuštimo dva domaćinstva. Dobro se slažemo, ali s romantične strane – moje srce je mrtvo.“

„Stvarno ne volim njegovog oca. On je ženomrzac, nazadan i verbalno uvredljiv. Ne bih se iznenadila da je to postalo i fizički koliko udara u zid. Uopšte ga ne želim u blizini naše dece.“

„Naša prerano rođena beba umrla je zbog celonedeljnog niza događaja počevši od njenog prevremenog rođenja u 28. nedelji trudnoće. Nikada nisam rekla svom mužu, i nikada mu neću reći, da je on zapravo izazvao pucanje mog vodenjaka. To je bilo potpuno slučajno, a on nema pojma da mi je zato pukao vodenjak.“

