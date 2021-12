Škrti su na rečima: Evo kako muškarci pokazuju svoju ljubav

Muškarci su škrtiji na rečima i ‘volim te’ teže prevaljuju preko usana nego žene. Međutim, imaju oni neke druge metode kojima jasno daju do znanja da im je stalo.

Dame dve čarobne reči češće i lakše izgovaraju, dok muškarcima jednostavno „volim te“ zna da se dugo prevrće po glavi pre nego li se odluče da ih izgovore. Ipak, muškarci imaju neke svoje druge načine na koje pokazuju ljubav. Zato, ukoliko vaš partner radi sledeće stvari, budite sigurni da vas voli.

Poljupci

Način na koji vas ljubi može mnogo toga da vam kaže. Ukoliko uživa u dugim, nežnim, a ujedno i strastvenim poljupcima sa vama, energija koju osećate ima veze s ljubavlju, budite sigurni u to.

Njegovi prijatelji vas vole

Ukoliko su vas njegovi prijatelji prihvatili, to je vrlo jasan znak da je njima pričao sve najlepše o vama i da su vam prišli sa najboljom mogućom slikom o vašoj ličnosti. Prijateljima je važno da je njihov drug srećan, a on to sigurno jeste čim vas hvali na sva usta.

Sluša vas

Muškarci često znaju da kiksnu baš na ovom polju. Slušaju oni, ali to je uvek delimično, jer nemaju isuviše živaca za to. Ipak, ukoliko vaš dečko pomno prati sve što govorite i pamti sve što ste rekli, jasno je kao dan da se poprilično zagrejao.

Zove bez razloga

Nije vas video svega nekoliko sati, ali mora da vas okrene, tek tako, samo da vam čuje glas? Voli vas, samo se još nije osmelio da vam to kaže.

