Smejaćete se kad čujete muške bisere tokom seksa

Kada je u pitanju neobavezan seks ili seks na jednu noć – nikad ne znaš šta možeš da očekuješ. Posebno još ako baš i ne poznaješ lika. Žene su otkrile bisere koje su im muškarci govorili tokom ovih večeri i čega su se sve naslušale.

Da li su bezobrazni ili nekad samo umišljeni, da li se prave mačo ili se trude da budu kul – nije ni važno.

“Možda drugi put kad sam se videla sa tim nekim likom sam posle seksa zaspala na sat vremena, trgla se i otišla kući. Sledeći put on meni nakon toga kaže, i to onako ponosno: ‘nemoj opet da zaspiš, ha ha’. Ja samo ustala, umila se i otišla. Hteo glupan da ispadne faca i posle me je zvao, pitao što me nema, a meni u glavi samo SME”, istakla je Jovana (26).

Nisu iskustva, naravno, uvek neprijatna, ali svojim nekim neočekivanim potezima i izjavama – totalno te zabezeknu.

„Dok se skidao brzinski rekao je: ‘seks je kao kad te svrbi uvo pa ga počešeš evo ovako’ i onda je demonstrirao malim prstom u uvetu”, prisetila se Milica (36) i pitamo se šta uopšte reći na to osim glasno se nasmejati.

Bilo je i onih što citiraju poeziju u nadi da će to probuditi neke strasti: „Jao, jedan mi je recitovao Milana Rakića i mislio da će to da me skine, pa mu bilo čudno što neću”, reči su Ljubice (27).

Eto, nekad i ono što je trebalo da bude zanimljivo veče, glupave reči totalno pokvare i uguše seks vajb.

Slično se desilo i Jeleni (37): „Napili smo se kao ludaci, potpuno spontano, a znamo se dugo s faksa. I kao krene tu neka energija tamte-vamte i završimo mi u taksiju da idemo kod njega u stan. Mi stigli, ono sve opušteno idemo u sobu, sve super, imamo seks i on se odjednom prodere: ‘Izvini mama, tiše ćemo’, jer mu je keva kucala na zid, a ja sam mislila da je to bio zvuk kreveta koji se raspada maltene. Samo sam skočila, obukla se i rekla da me ne zove više.”

A, da li je nekad neki muškarac poželeo da budete životinja? I ne, ne mislimo životinja u krevetu…

„Jedan tip mi je rekao da bi voleo da sam ja mali hrčak, pa da me stavi u mali kavez i da mi daje hranicu i vodicu”, reči su Dunje (26).

Nažalost, to nije jedini put kada smo čuli da muškarci pominju tako nešto.

„Meni je tokom odnosa lik govorio da sam mačka, i kako sam baš dobra, opet, mačka. Mislim se u sebi, otkud znam, lik Crnogorac, možda je njima to uzrečica. Kad ono, posle par sekundi, kaže on meni, mrtav ozbiljan i u onako usplahiren: ‘Ajde predi, hoću da te čujem kako predeš’. Odgovorila sam mu sa: ‘Jao ček boli me stomak’ i onda se malo pretvarala kako mi je baš loše i otišla kući. I dan danas vrištim od smeha kad pričam o tome sa drugaricama”, ispričala je Dajana (28) kroz smeh.

Dok je jednu Irinu (29) lik dosta dugo nagovarao da idu kod njega, a živi baš daleko, uz priču da će je on vratiti kući – a ispostavilo se nešto totalno drugačije.

„Mi se napili i ja se mislim ajde, lepo nam je dobro smo, pičimo u taj Ritopek. Vozili smo se mi dosta dugo do tamo i imali seks i sve bilo okej. Ja se trgla negde oko osam i pitala ga kakav je plan jer moram na posao. Na šta je on samo onako sanjivo podigao ruku i promrmljao: ‘Tamo ti je bus’. Ne znam kako sam se suzdržala, a da ga ne zaključam u sopstvenom stanu za kaznu”, kaže Marija (28).

A da nekad i muškarci previše ozbiljno shvate kres-varijantu, dokazuje Saškino iskustvo.

„Imala sam i tipa koji je u sred seksa ustao i rekao: ‘Ja ne mogu, previše te volim i otišao’”.

Zamislite tek to…

Sve u svemu, nikad s muškarcima nije dosadno, makar i kada spontano moraš da mu upoznaš roditelje, a vi se samo kežual viđate, kao što je morala Jana (27).

„Ma brate, definitivno je najluđe kad sam bila u šemi sa jednim likom i videla ga drugi put u životu, a on mi rekao da mu dolaze keva i sestra i da želi da nas upozna. Na kraju smo ručali svi, a nakon toga svr*io za 30 sekundi i imao najmanju ćunu na svetu – sve se tako poklopilo da mi je potvrđeno da ne treba da se viđamo više”, kaže Tamara (32).

