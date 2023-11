Šok izjava čuvenog ruskog psihologa o prevari: „Sam čin preljube nije strašan, ovo je mnogo gore“

Ruski psiholog Mihail Labkovski poznat je po svojim surovim stavovima, osvrtanjima na život i realne probleme, ali i savetovanje kako da se te situacije prebrode najispravnije moguće. Ovog puta dotakao se prevare.

U životu je najveće iskušenje, čini se u poslednje vreme, biti iskren, suočiti se sa istinom i problemom i najviše, reklo bi se, ostati veran u vezi ili braku. Dostupne osobe koje su volje da sa zauzetom osobom prevare partnera su na „klik“ daleko, pa je iskušenje sve veće. Psiholog se posebno osvrnuo na devojke koje jure oženjene muškarce i poručio im da one neće biti naslednice njihovih žena, već isključivo devojke za provod, eksperimentisanje i ostvarivanje fantazija.

„Nikada se ne treba družiti sa oženjenim muškarcima. Riba se prodaje u ribarnici, meso u mesari. Ne gubite vreme. Oženjenom čoveku žena nije potrebna, već je ima kod kuće“, posavetovao je psiholog.

Nažalost, mnoge devojke imaju velika očekivanja kada dođe do bilo koje vrste veze sa oženjenim čovekom. Gaje lažnu nadu, nadaju se da će se sa druge pozicije popeti na prvu, ali iako se to i nekad desi, ubrzo opet padnu na listi jer ko je prevario svoju ženu jednom, prevariće ponovo. I to onu sa kojom je varao.

Sa druge strane, kada su u pitanju muškarci koji pristaju na paralelnu vezu, jasan je stav psihologa da uvek prvo treba završiti prethodno i tek onda ući u novu priču. Jer, kako kaže, ljubav je iskrenost, prevara je laganje. A zašto lagati? Ako osetimo da nam odnos sa nekim više ne prija, da se strast, pa i ljubav ugasila, da smo željni promene, eksperimentisanja, zašto onda kinjiti drugu stranu, lagati je i zavlačiti?

Muškarcima treba žena sa karakterom

Labkovski dalje smatra da postoji tip žena koji može zadržati muškarca na duže staze, ali mora da ih krasi jedna jaka osobina.

„Muškarcima nikad ne dosade žene sa karakterom. Nerviraju ih žene bez karaktera, jer izgledaju kao prazno mesto“, rekao je psiholog.

Kada je slaganje sa partnerom u vezi, psiholog ističe da svaka treba da bude bazirana na poverenju. Ako poverenja nema, čemu onda bilo kakav odnos?

„Ako ne verujete muškarcu, zašto vam je on uopšte potreban? Kad ljudi ne veruju jedni drugima, to više nije ljubav, već obračun.“

A što se tiče unutrašnjih nemira i previranja unutar oba partnera psiholog Labkovski savetuje sledeće:

„Ako vam se ne sviđa što vam muškarac ne izjavljuje ljubav, promenite muškarca, nađite pričljivijeg. Uvek kažem: ako ne voliš, ne izjedaj tog čoveka. Ljudima ne treba ispirati mozak. Ili ga prihvatite takvog kakav jeste, ili nađite nekog drugog“.

Imamo pravo da nam neki odnos više nije po meri, ali nemamo pravo da u takvom odnosu ostajemo, pritom povređujući i mučeći drugu stranu.

Jer, kako kaže psiholog Labkovski: “Sam čin preljube nije strašan koliko prikrivanje iste“.

