Šokiraćete se, evo šta žene smatraju prosečnom dužinom penisa

Otkrivamo vam rezultate istraživanja:

Sajt Cosmopolitan.com sproveo je istraživanje na 1100 ispitanika (96 procenata žena, 4 procenta muškaraca, između 18 i 34 godina) u želji da otkrije šta žene zapravo misle o veličini penisa.

Šta mislite – koliko iznosi prosečna dužina opuštenog penisa?

5,08 do 7,62 cm – 25 procenata

7,62 do 10,16 cm – 52 procenta

10,16 do 12,7 cm – 16 procenata

12,7 do 15,24 cm – 5 procenata

15,24 do 17,78 cm – 1 procenat

manje od 1 procenta je izabralo kategoriju 17,78 do 20,32 cm i 20,32 do 22,86 cm

Prava prosečna dužina opuštenog penisa je 8,89 cm.

Šta mislite – koliko iznosi prosečna dužina penisa u erekciji?

10,16 do 12,7 cm – 18 procenata

12,7 do 15,24 cm- 51 procenat

15,24 do 17,78 cm – 22 procenta

17,78 do 20,32 – 6 procenata

Prava prosečna veličina penisa u erekciji iznosi 12,95 cm

Koliko često gledate porno filmove?

Nekoliko puta godišnje – 11 procenata

Svaki dan – 4 procenta

Nekoliko puta ikada – 27 procenata

Jednom mesečno – 17 procenata

Nikada – 18 procenata

Jednom nedeljno – 22 procenta

Kako biste opisali dužinu penisa vašeg partnera?

Premali – 1 procenat

Mali – 7 procenata

Prosečan – 56 procenata

Veliki – 33 procenta

Preveliki – 3 procenta

Da li ste zabrinuti oko veličine vašeg partnera?

Da – 11 procenta

Ne – 89 procenata

Koliko često doživite orgazam penetracijom tokom seksa?

Svaki put – 7 procenata

Nikada – 29 procenata

Redovno orgazam, ali ne baš uvek penetracijom – 31 procenat

Veoma retko doživim orgazam, ali ponekad to bude penetracijom – 33 procenta

Koliko ste zadovoljni svojim seksualnim životom?

Uopšte nisam zadovoljna – 6 procenata

Ok je, ali bih volela da je bolje – 53 procenta

Prezadovoljna sam – 41 procenat

