Šokiraćete se: Istraživači otkrili u kojim godinama žene najčešće masturbiraju, evo kad je to bolje od seksa

Čak i ako niste počeli u adolescenciji, nikada nije kasno.

Nije poenta početi rano, već se usuditi da to učinite, a ne samo postići orgazam (koji ostaje primarni cilj).

Prema istraživanju koje je sprovela Tenga, kompanija koja dizajnira erotska pomagala za muškarce, žene se samozadovoljavaju oko 8 puta mesečno, dok muškarci udvostručuju ovaj procenat, ali sve je pitanje kvaliteta. Na kraju krajeva, masturbacija se može izvesti na mnogo načina. Sa seksualnim igračkama, bez seksualnih igračaka, gledanjem porno filmova, slušanjem audio erotike, stimulisanjem vagine, klitorisa i bilo čega drugog što stimuliše vaše telo.

Isto istraživanje je pokazalo da uzbuđenje ne mora nužno da opada kako starimo. Svaka žena je jedinstven slučaj i potrebno joj je zadovoljstvo u trudnoći, menopauzi, ali i mnogo kasnije.

30% anketiranih žena je reklo da to radije rade same, a to je verovatno zbog odsustva orgazma tokom sastanka sa partnerom. Ali može biti i činjenica da seks donosi emocionalnu posvećenost, probleme u komunikaciji, koji mogu blokirati seksualno zadovoljstvo.

Nemojmo zanemariti sve važne prednosti koje masturbacija ima za telo. Ako patite od menstrualnih grčeva, imali ste seks ili masturbirali, možda ste primetili da je bol značajno smanjen. Raspoloženje se poboljšava jer se povećava cirkulacija krvi i luče endorfini i oksitocin. Osećate se kao da ste radili gimnastiku, samo ovde dobijate orgazam kao bonus, piše Ženski magazin.

