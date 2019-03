Spavala je sa dečkom najbolje drugarice, a onda …

Ovo je ispovest devojke koja je malo više popila i spavala ni manje ni više nego sa dečkom najbolje prijateljica.

„Moja najbolja prijateljica raskinula je sa dečkom pre šest meseci. I pre toga njih dvoje su često prekidali, ali ovoga puta to je delovalo vrlo ozbiljno. Dolazila je kod mene da se isplače i izjada, i ja sam joj se našla kao rame za plakanje.

Međutim, stvar je u tome što mi se njen dečko oduvek sviđao, i da budem iskrena, ona je jako teška osoba, pa me ne čudi što mu je bilo naporno da žive zajedno.

Kada me je njen dečko pozvao da se vidimo i popijemo piće, mislila sam da me zove da bih ga posavetovala kako da se izglade odnose. Ali, na kraju, nas dvoje smo se toliko napili i desilo se ono neizbežno – završili smo zajedno u krevetu.

To se desilo samo jedanput i iako smo se oboje složili da je bilo lepo, dogovorili smo se da se to više ne ponovi. Od tada, moja prijateljica i taj dečko su se pomirili, i deluju srećniji nego ikada, kao da se ništa od toga nije ni desilo. Ona sada očekuje da mi zaboravimo sve one ružne stvari koje nam je pričala o njemu. I što je još gore, nastavlja i dalje da me obaveštava o svemu, a ni ne zna da smo nas dvoje imali s*ks. Ako joj budem ispričala šta se desilo, prekinuće se i naše prijateljstvo i njihova veza.

Kakav biste savet dali ovoj devojci? Treba li da kaže istinu drugarici?