,,Spavao sam sa više od 8.000 žena“: Porno zvezda otkrila kako da vaš odnos traje duže

Hrana, san i vežbanje su faktori koji čine erekciju čvrstom i dugotrajnom. Dodaci ishrani nisu ništa u poređenju sa ovim, a ima mnogo muškaraca koji se oslanjaju samo na suplemente bez uravnotežene ishrane.

Jedem „boner hranu“ (hranu za erekciju), i to: brokoli, japanski planinski džem, avokado, govedinu, plavu ribu (riba bogata omega-3 masnim kiselinama – EPH, DHA).

Takođe, potrebno je puno čučnjeva i spavanja, rekla je zvezda porno filmova iz Japana, Ken Šimizu, poznatiji po nadimku Šimiken i dodao da je to njegova tajna snažne i dugotrajne erekcije.

Smatra se stručnjakom

Kako kaže, važi za stručnjaka u toj oblasti, a filmove za odrasle je počeo da snima pre 20-ak godina.

,,Mnogi muškarci sanjaju da postanu muške porno zvezde. Znam da ja jesam, s vremena na vreme, pogotovo dok sam bio mlađi“, rekao je u intervjuu pre nekoliko godina kada je jednom izjavom iznenadio novinara.

,,Spavao sam sa više od 8.000 žena, snimio preko 7.500 porno filmova, a sedmično zarađujem skoro 26.000 dolara“, dodao je on.

Nemojte ovo da radite

Ne radite ove stvari ako želite dobru erekciju.

Pušenje

Pre nego što zapalite cigaretu, zastanite i razmislite – kako će to uticati na moj polni organ? Osim što izaziva rak pluća, bolesti srca, bore, žute zube i tanji novčanik, pušenje šteti muškosti. Udisanje nikotina sužava krvne sudove, što znači da je manji protok u penisu, a to dovodi do slabe erekcije, piše 24.sata.hr.

Cigara menja teksturu i ukus semena. Ali, ako ste strastveni pušač, nemojte odmah pasti u depresiju, tu je pomoć. Naučnici su dokazali da prestanak pušenja dovodi do dugotrajnije erekcije, a samim tim i do veće sreće vašeg partnera.

Obilno piće

Prekomerna konzumacija alkohola povezana je sa smanjenim protokom krvi u genitalijama i nižim seksualnim nagonom. Dakle, ako želite živahniji seks, budite umereni.

Nezdrava hrana

Nezdrava hrana smanjuje energiju u telu, povećava težinu, dovodi do problema sa cirkulacijom, dovodi do depresije. Umesto toga, u svoj jelovnik uključite više voća i povrća, integralnih žitarica i mahunarki.

Isključite TV i računar

Sedenje na kauču

Ako želite više seksa, ustanite sa kauča, ugasite televizor, sakrijte kompjuter od sebe, ne gledajte u krevet ili fotelju, već izađite iz kuće i prošetajte. Fizička neaktivnost je „ubica“ dobrog raspoloženja i zdravlja i dovodi do problema sa erekcijom.

Vežbanje, trčanje, hodanje, sport ili bilo koja druga aktivnost podstaći će cirkulaciju u telu, a dobra cirkulacija znači i dobar seks.

Prekomerna težina

Višak kilograma dovodi do mnogo većih problema od estetike i osećaja zadovoljstva. Masno tkivo igra glavnu ulogu u proizvodnji hormona, a previše masti će smanjiti količinu testosterona, muškog hormona odgovornog za seksualni nagon.

Gojaznost dovodi i do dijabetesa, a ova bolest je prva stanica na putu do erektilne disfunkcije.

Stres

Pronađite malo vremena za sebe i opustite se, pronađite hobi koji vas čini srećnim ili jednostavno prošetajte parkom.

Ignorisanje mentalnog zdravlja

Nije velika mudrost da pesimizam, napetost i depresija ubijaju želju za životom, uključujući i seks. Ako pustite problem da ide svojim tokom, sigurno se neće dobro završiti.

Umesto toga, otvoreno razgovarajte sa svojim partnerom, prijateljem ili doktorom i izađite iz negativnog stanja u koje ste upali.

