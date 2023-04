Sramota ga da prizna: Razočarani suprug otkrio zašto ga žena više ne privlači

Jasno je da se tokom godina ljudi menjaju, ali dok nekima godine donose dobro, postoje parovi koji vremenom izgube interesovanje jedno za drugo.

Tako je jedan razočarani suprug na forumu priznao da ga žena više ne privlači. Najpre nije želeo da otkrije razlog jer se zbog toga osećao neprijatno, a smatrao je to i pomalo nelojalnim. Nije želeo da je omalovažava, pa je najpre ispričao:

“To nije ono što zaslužuje. Ona je dobra žena. Divna žena. Mnogo bolja osoba od mene. Znam razlog zbog kojeg me ona više ne privlači, a ne postoji dobar način da to kažem”, priznaje anonimni muškarac. Potom je objasnio da se njegova supruga ugojila i da mu to stvara problem.

“Gledam svoju ženu i ne vidim dalje od duplog podbratka”, kaže. U poslednje tri godine njegova supruga dobila je popriličan broj kilograma, a zaokreta nema na vidiku.

“Da, postoje razlozi za to. Niko se ne odlučuje da se namerno ugoji. Ona se ugojila jer je počela da pije. I počela je da pije jer je bila nesrećna. A sada je nesrećna jer se udebljala. Nisam ni ja besprekoran u svemu ovome. Sigurno sam doprineo njenoj nesreći, ali većina njene tuge bila je povezana sa spoljnim uticijima. Posao, porodica, prijatelji… nije bilo lako”, priča suprug, a prenosi YourTango. Iako je stalno obećavala da će se to promeniti, nažalost boljitka nije bilo.

“Počnite da se menjate i držite se plana. Išla je u teretanu, isprobavala razne dijete, kao i razne strategije i planove vežbanja, ali moja žena se nije držala ni jedne od njih duže od dve nedelje. Sve joj je to preteško, i siguran sam da jeste, ali nema drugog načina”, kaže on. Kako ga supruga više ne privlači, njihov brak zbog toga trpi.

“Moja žena zna kako se osećam. Iako joj nikada nisam rekao, ali ona to može da oseti. Ona to vidi po načinu na koji je gledam. Može to da čuje u rečima koje ne izgovaram. Ona to oseća u našim praznim zagrljajima. Ona to može da pročita sa stranica našeg smanjenog, jednodimenzionalnog, vrlo povremenog, seksualnog života. To nije seksualni život. To je gotovo bespolno postojanje. A oboje smo premladi za to”, objašnjava razočarani suprug priznajući na kraju da bi voleo da ona makar samo malo smrša.

