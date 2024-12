Srpski terapeut savetuje: Prevaru možete oprostiti samo u ovom slučaju

Prevara je jedna od najbolnijih situacija u nečijem životu, i svako ko se sa njom susreo u vezi ili braku, zna koliko teško može biti preći preko nje bez da se sruše svi temelji tog ljubavnog odnosa i da se vrati izgubljeno poverenje.

Da li će do pomirenja uopšte doći zavisi od mnogo faktora, kao što su: motivacija za spas veze ili braka, spremnost na iskrenu komunikaciju i rešavanje problema, spremnost na izvinjenje i pokajanje, spremnost za promenu itd.

Psihoterapeut dr Zoran Milivojević savetuje sledeće:

„Ljudi veruju svom partneru. Međutim, kada postoji sumnja da nešto nije u redu, a ona se pojavi kada partner promeni ponašanje (sakrije poruke na telefonu; odnese telefon u kupatilo kada se tušira; razgovara napolju, itd.), onda ova druga strana počinje da proverava .

Kada ga partner uhvati u prevari, nastaje problem da li da prizna ili ne. Ako nema konkretnih dokaza, ljudi odlučuju – da ne priznaju! Onda kažu da je na telefonu drugarica, drugarica itd. Međutim, tada poverenje nestaje. Kada je poverenje uništeno, ljudima je teško da žive. Ako onaj ko je pokazao znake prevare počne da pokazuje ljubav, posvećenost i to dugo traje, onda se sve može zaboraviti.

Savetujemo da se prevara oprosti kada druga strana prizna. Ne samo da kaže šta se dogodilo (ne treba insistirati na detaljima), već kada „to“ definiše kao grešku, kada sam osuđuje svoje postupke, kada obećava da to neće ponoviti, kada izražava ljubav i želju da ostani sa tom osobom. Skup takvih ponašanja je ono što pomaže drugoj strani da oprosti.

Iskustva su pola-pola. Pola oprosti, pola ne oprosti. Ljudima ne smeta prevara kao takva, ali šta im ona predstavlja u odnosu na partnera: zašto je to uradio? Terapija pomaže da se otkrije problem u braku koji je doveo do prevare: ponekad je to seksualnost – kada su muškarci u pitanju ((ženu prečesto boli glava kada dođe do konzumirana braka), ili razočarenje u partnera – kada je u pitanju žene (prestanak poštovanja prema mužu).

Da bi žena prevarila svog muža, prvo se mora razočarati u njega, pa tek onda tražiti okolo i kada nađe simpatiju, mora da se zaljubi da bi mogla da prevari muškarca.

Sve dok je njen odnos sa mužem u redu, žena nema potrebe da traži drugog partnera.

Najgore su situacije kada je neko napola razočaran. S jedne strane ima dobrih stvari u braku, pa neće otići, a sa druge je razočaran. Kada je dugo u takvom braku, često se dešava da „gleda sa strane” u nadi da će se pojaviti neko kome će biti bolje, sa kim će doživeti pravu ljubav i tako dalje….

Ako par želi da sačuva svoj brak nakon prevare, rešenje je u razgovoru. Problem je postojao – inače do prevare ne bi došlo, pa se o tome mora razgovarati. Često ovi razgovori doprinose boljem kvalitetu braka i par može nesmetano da nastavi zajednički život“.

